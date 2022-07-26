إدارة منتجع (بيانكو) تكشف لـ "دنيا الوطن" حقيقة الأنباء حول قرار إغلاقه





وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ "دنيا الوطن": إن "الأنباء التي تتحدث عن إغلاق المنتجع عارية تماماً عن الصحة".





وأضاف: أن "العمل داخل المنتجع يسير كما هو بالشكل الطبيعي، والحجوزات لا تزال مستمرة من قبل المواطنين".





وحول مقطع الفيديو الذي تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال المصدر: إن "الشبان والفتيات الذين ظهروا في مقطع الفيديو أقارب من الطائفة المسيحية".





وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شبان وفتيات داخل إحدى شاليهات المنتجع الخاصة، فيما انتشرت أنباء بأن المنتجع تم إغلاقه من قبل الشرطة بغزة.

خاص دنيا الوطننفى مصدر من داخل مجلس إدارة منتجع "بيانكو" السياحي، شمال مدينة غزة، الأنباء التي تحدثت عن إغلاق المنتجع.