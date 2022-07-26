واشنطن تطالب زعماء ليبيا بوضع المصالح الشخصية جانبا

رام الله - دنيا الوطنطالبت واشنطن، الإثنين، الزعماء الليبيين بضرورة "وضع المصالح الشخصية جانبا، وتنفيذ خطة تؤدي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في بلدهم".جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حول آخر مستجدات الأزمة الليبية.وبحسب وكالة (الأناضول) فإنه وخلال كلمته خلال الجلسة، قال نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، السفير جيفري ديلورينتيس: "من المؤسف أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لم يتمكنا من الاتفاق على شروط أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية".وأضاف: "لقد حان الوقت لزعماء ليبيا أن يضعوا المصالح الشخصية جانبا، وتنفيذ خطة تنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بما يتماشى مع خارطة الطريق التي وضعها منتدى الحوار السياسي الليبي".وحذر السفير الأمريكي من أن "يؤدي التأخير في إجراء الانتخابات إلى مناورات سياسية وسوء تقدير يمكن أن يزيد التوتر ويؤدي إلى العنف ويلحق الضرر بالشعب الليبي الذي يطالب بفرصة اختيار قيادة تحكم بشفافية".ودعا ديلورينتيس، مجلس الأمن إلى ضرورة تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام.وفي 29 أبريل/نيسان الماضي، اعتمد مجلس الأمن قرارا بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، لمدة 3 أشهر، حتى نهاية الشهر الجاري.وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية، لا سيما بشأن قانون الانتخاب، تعذّر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عام 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في البلد الغني بالنفط.وتعاني ليبيا من أزمات اقتصادية وأمنية، حيث تصاعدت حدة الأزمة السياسية بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة فتحي باشاغا مطلع مارس/آذار الماضي.ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.