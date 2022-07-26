الخارجية الإسرائيلية تصدر تحذيراً بشأن السفر إلى أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الاسرائيلية أن وزارة الخارجية أصدرت تحذيراً، للمستوطنين من خطر السفر إلى أوكرانيا.وأكدت القناة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت تحذيرا جديدا للمستوطنين من خطر السفر إلى أوكرانيا بما في ذلك منطقة أومان بسبب الحرب والمعارك بين القوات الروسية والأوكرانية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن صباح يوم الخميس الرابع والعشرين من شهر شباط/ فبراير، إجراء عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا)، مطالباً الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم على الفور والذهاب إلى ديارهم.