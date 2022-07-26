غانتس: لن أجلس في حكومة واحدة مع بنيامين نتنياهو



وتعقيبا جاء من (ليكود)، أن غانتس ويائير لبيد لا يستطيعان تشكيل حكومة بدون "الإخوان المسلمين" و(القائمة المشتركة).



رام الله - دنيا الوطنقال وزير جيش الاحتلال، رئيس (أزرق أبيض)، بيني غانتس، إنه لن يجلس في حكومة واحدة مع رئيس الوزراء السابق، زعيم حزب (ليكود)، بنيامين نتنياهو.وأضاف في مقابلة مع (القناة 11) الليلة الماضية، أنه يستطيع أن يتعاون مع كل الأطياف السياسية في (كنيست) وتشكيل حكومة واسعة ومستقرة تمثل كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي.وأكد غانتس أنه لا يرفض (ليكود) كشريك ائتلافي وإنما رئيسه بنيامين نتانياهو، مضيفاً أنه على اتصال مستمر مع الأحزاب الدينية المتزمتة، معتبراً أنه عليها أن تكون جزءا من الائتلاف الحكومي، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وحول الأحزاب العربية، قال رئيس (أزرق أبيض)، أنه لا يرى نفسه في شراكة مع (القائمة المشتركة) وبالنسبة لـ (القائمة الموحدة)، قال: إن هناك مجالا لضمها ائتلاف برئاسته ولكنه لا يريد أن يعتمد الائتلاف عليها.