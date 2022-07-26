هيئة الأسرى تكشف آخر تطورات الأوضاع الصحية للمعتقلين عواوده وريان

رام الله - دنيا الوطنكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر محاميها الأستاذفواز الشلودي آخر المستجدات فيما يتعلق بالأوضاع الصحية للمعتقلين خليل عواوده ورائد ريان واللذان يخوضان إضرابهما عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري الصادر بحقهما .وتابعت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسير رائد ريان والمستمر في إضرابه لليوم 110 و يقبع في ما يسمى عيادة سجن الرملة يعاني من تراجع ملحوظ في صحته حيث يشتكي من آلام في كافة أنحاء جسده وعدم وضوح في الرؤية وهزال وتعب شديد، ولا يستطيع النوم إلا لفترات قصيرة جداً ويشعر أنه يرغب بالتقيؤ، ويشتكي أيضا ًمن تشنجات بالأيدي والأرجل ويتنقل على كرسي متحرك .يذكر أن الأسير ريان (28 عاماً) من بلدة بيت دقو/ القدس معتقل منذ تاريخ 3/11/2021 وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور، وتم تجديد الأمر له للمرة الثانية لمدة 6 شهور، وهو معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرًا رهنّ الاعتقال الإداريّأما عن حالة الأسير خليل عواودة حيث يعاني من هزال واضح وصعوبة في الكلام كما يشتكي من آلام حادة في مختلف أنحاء جسده ويتقيئ بشكل مستمر وفقد الكثير من وزنه ويتنقل على كرسي متحرك، علماً أنه استأنف إضرابه بعد أن أضرب لمدة 111 يوماً حيث تم إصدار قرار إداري جديد بحقه لمدة 4 شهور إضافية .يشار أن الأسير عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا/الخليل معتقل منذ 27/12/2021، وهو متزوج وأب لأربع طفلات، أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال.