البكري: نطالب بضرورة مراجعة الفتوى المتعلقة بزيارة فلسطين والقدس

رام الله - دنيا الوطنأكد الشيخ حاتم البكري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية أن الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل يعتبر المعلم الإسلامي الأبرز في فلسطين بعد المسجد الأقصى المبارك.وبين البكري خلال لقاء برنامج "ملف ليوم" على قناة تلفزيون (فلسطين) أن الاحتلال يبذل جهودا كبيرة للسيطرة على الحرم الإبراهيمي من خلال الخطوات التدريجية التي يتخذها منذ عام 1967، حتى يومنا هذا، والتي تمثلت بالعديد من الانتهاكات أبرزها: مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994، والتي استشهد فيها 30 مصلٍ فلسطيني، وتبعها قرار تقسيم الحرم مكانيا وزمانيا وإعطاء الاحتلال رخصة كاملة للسيطرة على الحرم.وأوضح أن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات من رئيس الوزراء ومن منطلق مسؤلياتها وإدراكها لأهمية الحرم الإبراهيمي وما يتعرض له من مخاطر، شكلت لجنة لمتابعة احتياجات الحرم من خلال تقديم مبلغ مالي وتغيير الإنارة الكهربائية وأجهزة الصوت وزيادة عدد الموظفين في الحرم وإعادة مجلس السدانة وناظر الحرم الإبراهيمي كما كان في السابق وإحياء التكية الإبراهيمية في منطقه السهلة.وتابع: "وكذلك التنسيق مع عدد من الوزارات الفلسطينية لعمل برومهات تنشر حول الحرم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والتواصل مع السفراء في الدول العربية والإسلامية لشرح لهم أوضاع الحرم الإبراهيمي".وأعلن وزير الأوقاف أنه كان قد التقى بنظيره الأردني وعدد من وزراء الأوقاف العرب والمسلمين لمناقشة إمكانية عقد مؤتمر لهم حول الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة، وما يتعرض له الحرم من انتهاكات تهدف إلى تهويده، وتغيير الطابع الإسلامي عنه.كما وأعلن أنه طالب خلال حضوره مؤتمر عقد في ماليزيا مؤخرا بضرورة مراجعة ومناقشة الفتوى المتعلقة بزيارة فلسطين والقدس والأماكن المقدسة، ودراسة من المستفيد من ذلك، متمنيا تغيير هذه الفتوى حتى لا نظل كفلسطيينين وحدنا في مواجهة الاحتلال.