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شؤون فلسطينية

اشتية يستجيب لمناشدة الطائفة السامرية بخصوص نتائج الثانوية

اشتية يستجيب لمناشدة الطائفة السامرية بخصوص نتائج الثانوية
رئيس الوزراء محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء يوم الاثنين، استجابته لمناشدة الطائفة السامرية التي رفضت إعلان نتائج الثانوية العامة يوم السبت المقبل. 

وقال اشتية: إنه "على ضوء مناشدة أهلنا من الطائفة السامرية بخصوص نتائج الثانوية العامة وحرمة يوم السبت، فإنه سيتم تزويدهم بالنتائج بطريقة مناسبة وبما يحترم حرمة السبت". 

ويشار إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية هذا العام هم ستة طلاب. 

والجدير بالذكر، الطائفة السامرية أعربت اليوم، عن استياءها من تحديد موعد نتائج الثانوية العامة في فلسطين يوم السبت المقبل، وذلك لحرمة اليوم في ديانة السامريين. 

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