عربي

نصر الله يحذر: كل الحقول تحت دائرة التهديد وليس (كاريش) فقط

نصر الله يحذر: كل الحقول تحت دائرة التهديد وليس (كاريش) فقط
السيد حسن نصر الله
رام الله - دنيا الوطن
علق الأمين العام لـ (حزب الله) اللبناني حسن نصر الله، مساء يوم الاثنين، على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، كما وعلى تصاعد الأحداث بين لبنان وإسرائيل في الآونة الأخيرة.

وقال نصر الله: إن "بايدن جاء للمنطقة من أجل النفط والغاز"، مشددًا على أن أمريكا وأوروبا بحاجة إلى النفط والغاز وإسرائيل ترى فرصة في ذلك. 

وتابع: "بايدن لا يريد حربًا في المنطقة وهي فرصة لنا للضغط من أجل الحصول على نفطنا"، مضيفًا: "الأمريكيون أدخلوا لبنان في دوامة المفاوضات بينما إسرائيل حفرت الآبار ونقبت عن الغاز وتستعد لاستخراجه".

وأكمل نصر الله: "أمريكا ضغطت على لبنان للقبول بخط (هوف) أو الطرح الإسرائيلي للحدود البحرية"، مؤكدًا أن ما تريده الدولة اللبنانية يمكنها أن تحصل عليه الآن وليس غدًا.

كما وشدد على أن كل الحقول في دائرة "التهديد" وليس (كاريش) فقط، متابعًا: "الكرة الآن ليست في ملعب لبنان لأنه هو الممنوع من استخراج النفط والغاز في المنطقة غير المتنازع عليها". 

يتبع.. 

أخبار ذات صلة

&#34;بن سلمان&#34; يكشف عن تصميم مدينة (ذا لاين) في نيوم

"بن سلمان" يكشف عن تصميم مدينة (ذا لاين) في نيوم

السعودية: 3 إصابات بجدري القرود لأشخاص عائدين من أوروبا

السعودية: 3 إصابات بجدري القرود لأشخاص عائدين من أوروبا

لماذا طلبت المحكمة إعدام قاتل &#34;طالبة المنصورة&#34; خلال بث مباشر؟

لماذا طلبت المحكمة إعدام قاتل "طالبة المنصورة" خلال بث مباشر؟

سعيّد: نحن أمام خيار تاريخي ولا مجال للسطو على إرادة الشعب ومقدراته

سعيّد: نحن أمام خيار تاريخي ولا مجال للسطو على إرادة الشعب ومقدراته

الجامعة العربية: لا توافق كامل على عودة عضوية سوريا

الجامعة العربية: لا توافق كامل على عودة عضوية سوريا

تونس تصوّت على مشروع دستور جديد

تونس تصوّت على مشروع دستور جديد

مطار القاهرة يشدد إجراءات التصدي لجدري القردة

مطار القاهرة يشدد إجراءات التصدي لجدري القردة

ملك الأردن: تنسيق وتعاون عربي مكثف في المرحلة المقبلة

ملك الأردن: تنسيق وتعاون عربي مكثف في المرحلة المقبلة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رام الله: &#34;الشرطة&#34; تهيب بالمواطنين عدم التعامل مع الألعاب النارية قُبيل نتائج الثانوية

رام الله: "الشرطة" تهيب بالمواطنين عدم التعامل مع الألعاب النارية قُبيل نتائج الثانوية

أبو الغيط ورئيس دائرة شؤون اللاجئين يؤكدا أهمية حشد المساهمات لـ (أونروا)

أبو الغيط ورئيس دائرة شؤون اللاجئين يؤكدا أهمية حشد المساهمات لـ (أونروا)

اعتداءات للاحتلال في القدس واعتقال فلسطيني من منطقة باب العامود

اعتداءات للاحتلال في القدس واعتقال فلسطيني من منطقة باب العامود

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً على مدخل بلدة يعبد بجنين

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً على مدخل بلدة يعبد بجنين

(حماس): مشاريع الاحتلال الاستيطانية في القدس لن تفلح في تهويدها

(حماس): مشاريع الاحتلال الاستيطانية في القدس لن تفلح في تهويدها

القوى الوطنية والاسلامية تطالب بسحب الاعتراف بإسرائيل وفرض المواجهة الشاملة

القوى الوطنية والاسلامية تطالب بسحب الاعتراف بإسرائيل وفرض المواجهة الشاملة

وصول 197 ألف جرعة من لقاح (كورونا) إلى قطاع غزة

وصول 197 ألف جرعة من لقاح (كورونا) إلى قطاع غزة

بعد توقف قلبه.. طواقم شهداء الأقصى تنقذ طفلًا من الموت

بعد توقف قلبه.. طواقم شهداء الأقصى تنقذ طفلًا من الموت

منوعات

بعد غيابها واعتزالها..آمال ماهر تصدم الجمهور بما أعلنته

بعد غيابها واعتزالها..آمال ماهر تصدم الجمهور بما أعلنته

بأسعار نارية وإطلالة برتقالية..هيفاء وهبي تشعل الأجواء في تونس

بأسعار نارية وإطلالة برتقالية..هيفاء وهبي تشعل الأجواء في تونس

بعد احتجازه في مخيم للاجئين الفلسطينيين..فضل شاكر مع حفيدته

بعد احتجازه في مخيم للاجئين الفلسطينيين..فضل شاكر مع حفيدته

بالفيديو: ابن ميريام فارس في أوضح ظهور

بالفيديو: ابن ميريام فارس في أوضح ظهور

بعد شائعة وفاته..الفنان خالد زكي يكشف حجم رصيده في البنك

بعد شائعة وفاته..الفنان خالد زكي يكشف حجم رصيده في البنك

توأم فاليري أبو شقرا يخطف الأنظار في أحدث ظهور

توأم فاليري أبو شقرا يخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاهد: إطلالات جريئة لنانسي عجرم في حفل تتويج ملكة جمال لبنان 2022

شاهد: إطلالات جريئة لنانسي عجرم في حفل تتويج ملكة جمال لبنان 2022

بعد بلاغها ضد حسام حبيب..شيرين تقدّم بلاغاً ضد والده

بعد بلاغها ضد حسام حبيب..شيرين تقدّم بلاغاً ضد والده

بالصور: لبنان ينتخب ملكة جمال جديدة للعام 2022..فمن تكون؟

بالصور: لبنان ينتخب ملكة جمال جديدة للعام 2022..فمن تكون؟

أول تعليق من حلا شيحة بعد أنباء انفصالها عن معز مسعود وتكشف حقيقة حجابها

أول تعليق من حلا شيحة بعد أنباء انفصالها عن معز مسعود وتكشف حقيقة حجابها

عربي

السعودية: 3 إصابات بجدري القرود لأشخاص عائدين من أوروبا

السعودية: 3 إصابات بجدري القرود لأشخاص عائدين من أوروبا

سعيّد: نحن أمام خيار تاريخي ولا مجال للسطو على إرادة الشعب ومقدراته

سعيّد: نحن أمام خيار تاريخي ولا مجال للسطو على إرادة الشعب ومقدراته

الجامعة العربية: لا توافق كامل على عودة عضوية سوريا

الجامعة العربية: لا توافق كامل على عودة عضوية سوريا

تونس تصوّت على مشروع دستور جديد

تونس تصوّت على مشروع دستور جديد