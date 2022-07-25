نصر الله يحذر: كل الحقول تحت دائرة التهديد وليس (كاريش) فقط

رام الله - دنيا الوطنعلق الأمين العام لـ (حزب الله) اللبناني حسن نصر الله، مساء يوم الاثنين، على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، كما وعلى تصاعد الأحداث بين لبنان وإسرائيل في الآونة الأخيرة.وقال نصر الله: إن "بايدن جاء للمنطقة من أجل النفط والغاز"، مشددًا على أن أمريكا وأوروبا بحاجة إلى النفط والغاز وإسرائيل ترى فرصة في ذلك.وتابع: "بايدن لا يريد حربًا في المنطقة وهي فرصة لنا للضغط من أجل الحصول على نفطنا"، مضيفًا: "الأمريكيون أدخلوا لبنان في دوامة المفاوضات بينما إسرائيل حفرت الآبار ونقبت عن الغاز وتستعد لاستخراجه".وأكمل نصر الله: "أمريكا ضغطت على لبنان للقبول بخط (هوف) أو الطرح الإسرائيلي للحدود البحرية"، مؤكدًا أن ما تريده الدولة اللبنانية يمكنها أن تحصل عليه الآن وليس غدًا.كما وشدد على أن كل الحقول في دائرة "التهديد" وليس (كاريش) فقط، متابعًا: "الكرة الآن ليست في ملعب لبنان لأنه هو الممنوع من استخراج النفط والغاز في المنطقة غير المتنازع عليها".يتبع..