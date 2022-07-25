عاجل

  • الاحتلال يقرر إلغاء اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف في نابلس المقرر غدًا في ظل تصاعد وتيرة الاشتباكات

دولي

القناة الـ (13): إسرائيل على مسار تصادم مع روسيا.. ما السبب؟

القناة الـ (13): إسرائيل على مسار تصادم مع روسيا.. ما السبب؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم الاثنين، عن توتّر في العلاقات بين روسيا وإسرائيل على خلفية قضية إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية.

وقال الإعلام الإسرائيلي: إنّه "من المبكر  الحديث عن انفجار في العلاقات بين إسرائيل وروسيا"، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنّ "الفهم السائد في إسرائيل هو أنهم على مسار تصادم مع موسكو".

ووفق القناة الـ (13) الإسرائيلية، فإنّ "من حوّل الأمر إلى حادثة سياسية علنية هي إسرائيل ورئيس الحكومة يائير لابيد الذي يحب كونه ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويعتقد أن الأمر جيد له أمام دول الغرب والولايات المتحدة".

وأضافت القناة أنّ "لابيد طلب أيضاً في النقاش السري بلورة سلة من الأدوات السياسية مقابل روسيا"، لافتةً إلى أنّ "التقدير أن بوتين ليس غاضباً من تصريحات لابيد فقط إنما من المساعدة الإسرائيلية لأوكرانيا ومن الضربات الإسرائيلية في سوريا".

كما تحدث يارون افراهام، مراسل شؤون سياسية في القناة الـ (12) الإسرائيلية، عن استعداد "إسرائيل" لإمكانية عرقلة روسيا "حرية عمل إسرائيل في سوريا على خلفية أزمة اغلاق مكاتب الوكالة اليهودية".

كذلك قال موقع (واللاه) الإسرائيلي إنّ "الحكومة الروسية لم تقبل اليوم أيضاً طلب إسرائيل ارسال وفد قضائي الى روسيا من أجل بحث قضية الوكالة اليهودية".

ويوم أمس الأحد، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن "مسؤول إسرائيلي كبير"، تعليقه على قرار إغلاق روسيا مكاتب الوكالة اليهودية، حيث قال: "إذا كانت مكاتب الوكالة اليهودية قد أغلقت بالفعل، عندها يجب استدعاء السفير الإسرائيلي من موسكو للتشاور".

وأضاف المسؤول في حديث إلى موقع (يديعوت أحرونوت): "نحن في معركة هنا، هذا لا يتعلق بإغلاق ماكدونالدز"، مشيراً إلى أن "إغلاق الوكالة تحت غطاء قانوني هو مسألة سياسية – ولن نسكت عنها".

في الوقت نفسه، أكّد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، أنّ "إغلاق مكتب الوكالة اليهودية في روسيا سيمثّل حدثاً خطيراً" من شأنه "التأثير في العلاقات مع موسكو".

كما أعطى لابيد "توجهيات لإعداد فريق قانوني ليكون مستعداً للسفر إلى موسكو، فور موافقة روسيا على إجراء محادثات في هذا الشأن"، وفق ما نقلت وكالة (بلومبيرغ).

وكانت صحيفة إسرائيلية كشفت، مطلع تموز/يوليو، توجيه الحكومة الروسية رسالة إلى الوكالة اليهودية، تطلب فيها من الأخيرة وقف جميع عملياتها في البلاد، معتبرةً أنّ "القرار الروسي يمكن أن يقوّض قدرة اليهود الروس على الهجرة".

أخبار ذات صلة

ضحايا في عدة عمليات إطلاق نار بكندا

ضحايا في عدة عمليات إطلاق نار بكندا

لافروف: هدف روسيا الأسمى من الحرب &#34;إطاحة حكومة زيلينسكي&#34;

لافروف: هدف روسيا الأسمى من الحرب "إطاحة حكومة زيلينسكي"

الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام (إمفانكس) ضد جدري القرود

الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام (إمفانكس) ضد جدري القرود

الصحة الإسرائيلية: 13 وفاة و5608 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة الإسرائيلية: 13 وفاة و5608 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

إيران: موقفنا من الأزمة الأوكرانية لم يتغير ولا ندعم أيا من الطرفين

إيران: موقفنا من الأزمة الأوكرانية لم يتغير ولا ندعم أيا من الطرفين

الخلاف متواصل.. بنيت يرفض عرض لبيد لتولي منصب رفيع بالحكومة الإسرائيلية

الخلاف متواصل.. بنيت يرفض عرض لبيد لتولي منصب رفيع بالحكومة الإسرائيلية

نواب في حزب (الليكود) يشنّون هجوماً على لابيد بسبب الأزمة مع روسيا

نواب في حزب (الليكود) يشنّون هجوماً على لابيد بسبب الأزمة مع روسيا

إيطاليا: العثور على خمسة جثث ومئات المهاجرين على متن سفينة بالمتوسط

إيطاليا: العثور على خمسة جثث ومئات المهاجرين على متن سفينة بالمتوسط

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو الغيط ورئيس دائرة شؤون اللاجئين يؤكدا أهمية حشد المساهمات لـ (أونروا)

أبو الغيط ورئيس دائرة شؤون اللاجئين يؤكدا أهمية حشد المساهمات لـ (أونروا)

اعتداءات للاحتلال في القدس واعتقال فلسطيني من منطقة باب العامود

اعتداءات للاحتلال في القدس واعتقال فلسطيني من منطقة باب العامود

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً على مدخل بلدة يعبد بجنين

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً على مدخل بلدة يعبد بجنين

(حماس): مشاريع الاحتلال الاستيطانية في القدس لن تفلح في تهويدها

(حماس): مشاريع الاحتلال الاستيطانية في القدس لن تفلح في تهويدها

القوى الوطنية والاسلامية تطالب بسحب الاعتراف بإسرائيل وفرض المواجهة الشاملة

القوى الوطنية والاسلامية تطالب بسحب الاعتراف بإسرائيل وفرض المواجهة الشاملة

وصول 197 ألف جرعة من لقاح (كورونا) إلى قطاع غزة

وصول 197 ألف جرعة من لقاح (كورونا) إلى قطاع غزة

بعد توقف قلبه.. طواقم شهداء الأقصى تنقذ طفلًا من الموت

بعد توقف قلبه.. طواقم شهداء الأقصى تنقذ طفلًا من الموت

الطائفة السامرية تُبدي استياءها من إعلان نتائج الثانوية العامة يوم السبت

الطائفة السامرية تُبدي استياءها من إعلان نتائج الثانوية العامة يوم السبت

منوعات

بعد غيابها واعتزالها..آمال ماهر تصدم الجمهور بما أعلنته

بعد غيابها واعتزالها..آمال ماهر تصدم الجمهور بما أعلنته

بأسعار نارية وإطلالة برتقالية..هيفاء وهبي تشعل الأجواء في تونس

بأسعار نارية وإطلالة برتقالية..هيفاء وهبي تشعل الأجواء في تونس

بعد احتجازه في مخيم للاجئين الفلسطينيين..فضل شاكر مع حفيدته

بعد احتجازه في مخيم للاجئين الفلسطينيين..فضل شاكر مع حفيدته

بالفيديو: ابن ميريام فارس في أوضح ظهور

بالفيديو: ابن ميريام فارس في أوضح ظهور

بعد شائعة وفاته..الفنان خالد زكي يكشف حجم رصيده في البنك

بعد شائعة وفاته..الفنان خالد زكي يكشف حجم رصيده في البنك

توأم فاليري أبو شقرا يخطف الأنظار في أحدث ظهور

توأم فاليري أبو شقرا يخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاهد: إطلالات جريئة لنانسي عجرم في حفل تتويج ملكة جمال لبنان 2022

شاهد: إطلالات جريئة لنانسي عجرم في حفل تتويج ملكة جمال لبنان 2022

بعد بلاغها ضد حسام حبيب..شيرين تقدّم بلاغاً ضد والده

بعد بلاغها ضد حسام حبيب..شيرين تقدّم بلاغاً ضد والده

بالصور: لبنان ينتخب ملكة جمال جديدة للعام 2022..فمن تكون؟

بالصور: لبنان ينتخب ملكة جمال جديدة للعام 2022..فمن تكون؟

أول تعليق من حلا شيحة بعد أنباء انفصالها عن معز مسعود وتكشف حقيقة حجابها

أول تعليق من حلا شيحة بعد أنباء انفصالها عن معز مسعود وتكشف حقيقة حجابها

عربي

السعودية: 3 إصابات بجدري القرود لأشخاص عائدين من أوروبا

السعودية: 3 إصابات بجدري القرود لأشخاص عائدين من أوروبا

سعيّد: نحن أمام خيار تاريخي ولا مجال للسطو على إرادة الشعب ومقدراته

سعيّد: نحن أمام خيار تاريخي ولا مجال للسطو على إرادة الشعب ومقدراته

الجامعة العربية: لا توافق كامل على عودة عضوية سوريا

الجامعة العربية: لا توافق كامل على عودة عضوية سوريا

تونس تصوّت على مشروع دستور جديد

تونس تصوّت على مشروع دستور جديد