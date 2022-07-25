"بن سلمان" يكشف عن تصميم مدينة (ذا لاين) في نيوم

رام الله - دنيا الوطنأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، عن تصاميم مدينة "ذا لاين" في نيوم.ووفق قناة (العربية)، ذكر ولي العهد، أن "ذا لاين" تحقق مثالية العيش وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية.وتابع، أن التصاميم الاستثنائية لـ "ذا لاين" توضح الهيكل الداخلي للمدينة متعدد الطبقات، مضيفا: "لا يمكننا تجاهل أزمة البيئة وطريقة الحياة اللتين تواجهان مدن العالم".وأشار ولي العهد إلى أن مدينة "ذا لاين" في نيوم تحتوي قطاراً فائق السرعة يصل بين طرفي المدينة في 20 دقيقة.