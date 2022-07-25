العوض: تجاهل مطالب نقابة المحامين مؤشر خطير يهدد منظومة العدالة



وقال العوض: إن "استمرار تجاهل السلطة التنفيذية لمطالب نقابة المحامين مؤشر خطير ينذر بانهيار منظومة العدالة التي تمثل الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات".



وأكمل: "المطلوب وقف تنفيذ القرارات بقانون التي تمس منظومة القضاء، وفتح حوار جدي بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية".





وشدد العوض على أن دور نقابة المحامين تقديم تصور حول الآلية المناسبة لإصدار القوانين، خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي وعدم إجراء الانتخابات.





رام الله - دنيا الوطنعلق عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، اليوم الاثنين، على أحداث نقابة المحامين الأخيرة، وموقفه من السلطة التنفيذية في التعامل معها.