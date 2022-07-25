غانتس: الجنود المفقودون يتلقون رعاية طبية لأن (حماس) معنية بإبقائهم على قيد الحياة

رام الله - دنيا الوطنأكد بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إسرائيل تتعامل مع قضية الأسرى والمفقودين في قطاع غزة طوال الوقت، مشيراً إلى أنه لم يتم إحراز أي تقدم بعد.وقال غانتس في مقابلة مع قناة (كان) الإسرائيلية: "أعتقد أن الأسرى يتلقون رعاية طبية، لأن حماس معنية بإبقائهم على قيد الحياة"، وفق تعبيره.وأضاف: "نحن بحاجة لأن نرى أنه ستكون هناك صفقة كاملة، لإعادة الجنود الذين أرسلناهم إلى قطاع غزة، وبرأيي هذا مهم للغاية وسنسعى جاهدين من أجله".