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ضحايا في عدة عمليات إطلاق نار بكندا

ضحايا في عدة عمليات إطلاق نار بكندا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة الكندية في لانغلي قرب فانكوفر، أن عدة عمليات إطلاق نار أسفرت عن عدد من الضحايا غربي البلاد، اليوم الإثنين، وأنها ألقت القبض على مشتبه به.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ريبيكا بارسلو لـ(فرانس برس): "وقع عدد من الضحايا وعدة عمليات إطلاق نار"، لكنها لم تحدد ما إذا كان الضحايا لقوا حتفهم.

وأضافت أن "هناك رجلا رهن الاعتقال"، مشيرة إلى أن الشرطة تحقق في إمكانية تورط مشتبهين آخرين.

وبحسب وسائل إعلام كندية، يرجح أن يكون المشتبه به قد أطلق النار على مشردين في المدينة بطريقة متعمدة.

وبثت رسالة تنبيه للسكان، تحدثت عن "العديد من مسارح الجريمة في وسط مدينة لانغلي" التي يقطنها نحو 130 ألف شخص، والبعيدة 40 كيلومترا تقريبا جنوب شرقي فانكوفر في مقاطعة بريتيش كولومبيا.

وأشارت السلطات في هذه الرسالة إلى أنها "تفاعلت مع مشتبه به، من دون معرفة ما إذا كان آخرون متورطين، حتى اللحظة".

ولفتت الرسالة إلى أن المشتبه به رجل قوقازي وشعره داكن ويرتدي بدلة بنية وقميصا أزرق وأخضر، مع شعار أحمر على الكم الأيمن.

وأُرسل تنبيه ثان بعد ساعة جاء فيه أن المشتبه به "لم يعد يشكل تهديدا"، داعيا السكان إلى الانتباه.

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