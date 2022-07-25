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شؤون فلسطينية

رام الله: "الشرطة" تهيب بالمواطنين عدم التعامل مع الألعاب النارية قُبيل نتائج الثانوية

رام الله: "الشرطة" تهيب بالمواطنين عدم التعامل مع الألعاب النارية قُبيل نتائج الثانوية
مفرقعات نارية
رام الله - دنيا الوطن
أهابت الشرطة برام الله اليوم الاثنين، قُبيل نتائج الثانوية العامة بالمواطنين والتجار عدم التعامل مع الألعاب النارية، وإطلاق الرصاص لما لهما من أضرار جسيمة على حياة الإنسان وإزعاج للمواطنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه تم إطلاق العديد من حملات التوعية والإرشاد للمواطنين في المحافظات بهدف حثهم على عدم استخدام هذه المواد والتعامل بها، وتوعيتهم للأخطار الجسيمة التي تلحق بمستخدميها، وأن الشرطة ماضية في حملتها في الحد من هذه الظاهرة.

وأضافت أنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء 26 لعام 2004 بمنع استيراد والتجارة بالألعاب النارية، فان الشرطة ستقوم بإحالة أي شخص يتاجر في هذه المواد إلى الجهات المختصة لإتخاذ  المقتضى القانوني بحقه.

وناشدت الشرطة المواطنين ضرورة الإبلاغ عن المخالفين كون الأمن مسؤولية الجميع والمواطن هو عين وعون الشرطة في إنفاذ القانون والحفاظ على الصالح العام.

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