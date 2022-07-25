الرئيس عباس: أجريت اليوم فحوصات روتينية وأبلغني الأطباء أن النتائج جيدة

رام الله - دنيا الوطنافتتح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، قسم العناية المتوسطة في مستشفى الاستشاري العربي، بمحافظة رام الله والبيرة.وقال الرئيس عباس: "أجريت اليوم فحوصات روتينية، وقد أبلغني الأطباء أن النتائج جيدة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف: "كذلك، اطلعنا على وحدات العناية المشددة بالمستشفى والتي كانت تضم 40 مريضا، وأصبحت الآن تستقبل 60 مريضا، يعني أصبح عندهم متسع لاستقبال حالات كثيرة، وكذلك تم تطوير جراحة الأعصاب وهذه جراحة مهمة جدا، وأنا متفائل بالتطور الطبي الذي يشهده القطاع الصحي الفلسطيني، وإن شاء الله يأتي الوقت الذي نستغني فيه تماما عن الخارج، لأن لدينا الكفاءات والإمكانيات والمعدات".وتابع الرئيس عباس: "الدولة هي أن تكون كل احتياجاتها في قلبها، تصنع وتزرع وتعالج نفسها وتتعلم في نفس البلد، وإلا لا تكون دولة، ونحن الآن دولة ينقصنا فقط أن نتخلص من الاحتلال البغيض الذي يجثم على صدورنا".ورافق الرئيس عباس خلال افتتاحه قسم العناية المتوسطة في المستشفى، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.