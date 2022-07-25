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شؤون فلسطينية

أبو الغيط ورئيس دائرة شؤون اللاجئين يؤكدا أهمية حشد المساهمات لـ (أونروا)

أبو الغيط ورئيس دائرة شؤون اللاجئين يؤكدا أهمية حشد المساهمات لـ (أونروا)
أبوالغيط ورئيس دائرة شؤون اللاجئين
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية د. أحمد أبو الغيط، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، وذلك اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة للجامعة.

وصرح المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي أن اللقاء ركز على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والصعوبات التي تواجه وكالة (أونروا)، بخاصة من الناحية من المالية، حيث استمع أبو الغيط إلى عرض مفصل قدمه المسؤول الفلسطيني حول الضغوط المالية التي تتعرض لها الوكالة التي يعتمد عليها أكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني في معيشتهم.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد نقاشاً حول عدد من التحركات المقترحة لسد الفجوة التمويلية في موازنة الوكالة، مؤكداً أهمية التنسيق في المرحلة القادمة من أجل حشد المساهمات من الدول المانحة، وحث المزيد من الدول على المساهمة في موازنة الوكالة.

وأكد أن (أونروا) تمثل ركيزة استقرار في المنطقة، مشدداً على ضرورة التمسك بتفويض الوكالة حسب قرار إنشائها في عام 1949، وأهمية حشد أكبر قدر من التأييد لتجديد هذا التفويض لمدة ثلاث سنوات في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الجاري.

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