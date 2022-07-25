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شؤون فلسطينية

اعتداءات للاحتلال في القدس واعتقال فلسطيني من منطقة باب العامود

اعتداءات للاحتلال في القدس واعتقال فلسطيني من منطقة باب العامود
قوات الاحتلال تعتدي على شبان
رام الله - دنيا الوطن
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتداءات جديدة بحق المقدسيين في مدينة القدس، شملت اعتقال مواطن من منطقة باب العامود.

واعتدت قوات الاحتلال على أحد المقدسيين، الذين لم تعرف هويتهم بعد، قرب باب العامود بالمسجد الأقصى، ومن ثم قامت باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي سياق متصل، استدعت سلطات الاحتلال مقدسياً للتحقيق، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

ووجهت قوات الاحتلال قرار الاستدعاء إلى المواطن المقدسي نضال النتشة، لمراجعة مخابرات الاحتلال في القدس.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس الأحد، الشبان المقدسيين محمد عسلية، والشقيقان عبد الرحمن وهشام بشيتي، بعد الاعتداء عليهم في شارع الواد بالبلدة القديمة بالمدينة المقدسة.

ونقلت قوات الاحتلال المعتقلين الثلاثة لإحدى مراكز التحقيق والتوقيف التابعه لها في مدينة القدس ، فيما اعتقل جيش الاحتلال الشاب فادي عبيد من بلدة العيساوية بالقدس، ونقلته لأحد مراكز التحقيق.

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