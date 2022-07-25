السعودية: 3 إصابات بجدري القرود لأشخاص عائدين من أوروبا



وقال المتحدث باسم الوزارة لموقع (العربية) أن المصابين الثلاثة كانوا عائدين من أوروبا.



وأعلنت السعودية في وقت سابق عن إصابة بمرض جدري القرود بمدينة الرياض لشخص عائد من خارج المملكة، حيث تم حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت عن حالة طوارئ صحية عالمية بسبب تفشي جدري القرود، حيث يعد التصنيف هو أعلى تنبيه يمكن أن تصدره المنظمة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد حالات الإصابة بجدري القرود في المملكة وصلت لـ 3 حالات.