عربي

لماذا طلبت المحكمة إعدام قاتل "طالبة المنصورة" خلال بث مباشر؟

لماذا طلبت المحكمة إعدام قاتل "طالبة المنصورة" خلال بث مباشر؟
رام الله - دنيا الوطن
طالبت محكمة مصرية المشرع المصري بأن يُنفذ حكم الإعدام في المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف، على الهواء مباشرة، وهو ما جاء ضمن حيثيات المحكمة التي أودعتها بعد صدور الحكم.

ومن جانبه، أوضح أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا مصطفى السعداوي، أن القاعدة المستقرة أن مخالفة المرء للقانون لا تجعله بمنأى عن حماية القانون، وإذا كان المجتمع يقتص من المتهم للخروج بما أوجبه بتطبيق عقوبة الإعدام، إلا أن المشرع نظم طرق وحالات تنفيذ عقوبة الإعدام، ولا يستقيم وصحيح القانون أن يتم الإعدام علنًا، حيث إن المشرع المصري نص بالمادة 65 من قانون تنظيم السجون التي أعيد تسميتها لـ"قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي" لعقوبة الإعدام، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشار، إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام طبقا للقانون المصري حدد لها ضمانات إجرائية ليس من بينها إذاعة الحكم علنًا، مع تحديد الأشخاص الذي يجوز لهم حضور تنفيذ هذه العقوبة على سبيل الحصر، وإن كان أجاز للنيابة العامة أن تأذن لدفاع المتهم حضور تنفيذ عقوبة الإعدام، وما قرره الحكم ما هو إلا مناشدة للمشرع لتعديل نصوص القانون ليجيز تنفيذ الحكم بالإعدام.

وأوضح أستاذ القانون، أنه إذا كانت المحكمة من جانبها قد خلصت إلى وجوب تعديل نصوص القانون، إلا أن هناك قواعد على المستوى الدولي تنظم تنفيذ عقوبة الإعدام في التشريعات التي أبقت على عقوبة الإعدام، ومن هذه التشريعات "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية"، الذي حدد في مواده الثانية والتالثة والرابعة من الفقرة السادسة طرق تنفيذ عقوبة الإعدام.

وتابع أن المحكمة تريد أن تحقق الردع العام: "الناس تعرف اللي ارتكب الجريمة بالشكل ده إيه اللي حصل له"، وهذه غاية يمكن الوصول لها بسهولة دون إذاعة تنفيذ حكم الإعدام، والذي فيه ما يمس المشاعر، وهو إنهاء الحق في الحياة: "مخالفة المرء للقانون لا تجعله بمنأى عن حماية القانون"، حيث إن القانون يحمي ضمانات للمنفذ في حقه حكم الإعدام، ولا يجوز نشر وقائع تنفيذ هذا الحكم نهائيا.

أخبار ذات صلة

السعودية: 3 إصابات بجدري القرود لأشخاص عائدين من أوروبا

السعودية: 3 إصابات بجدري القرود لأشخاص عائدين من أوروبا

سعيّد: نحن أمام خيار تاريخي ولا مجال للسطو على إرادة الشعب ومقدراته

سعيّد: نحن أمام خيار تاريخي ولا مجال للسطو على إرادة الشعب ومقدراته

الجامعة العربية: لا توافق كامل على عودة عضوية سوريا

الجامعة العربية: لا توافق كامل على عودة عضوية سوريا

تونس تصوّت على مشروع دستور جديد

تونس تصوّت على مشروع دستور جديد

مطار القاهرة يشدد إجراءات التصدي لجدري القردة

مطار القاهرة يشدد إجراءات التصدي لجدري القردة

ملك الأردن: تنسيق وتعاون عربي مكثف في المرحلة المقبلة

ملك الأردن: تنسيق وتعاون عربي مكثف في المرحلة المقبلة

الاستحقاق الرئاسي في لبنان يعمق التباعد بين الأقطاب المسيحيين

الاستحقاق الرئاسي في لبنان يعمق التباعد بين الأقطاب المسيحيين

محمد بن زايد يجري مباحثات هاتفية مع أردوغان

محمد بن زايد يجري مباحثات هاتفية مع أردوغان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اعتداءات للاحتلال في القدس واعتقال فلسطيني من منطقة باب العامود

اعتداءات للاحتلال في القدس واعتقال فلسطيني من منطقة باب العامود

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً على مدخل بلدة يعبد بجنين

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً على مدخل بلدة يعبد بجنين

(حماس): مشاريع الاحتلال الاستيطانية في القدس لن تفلح في تهويدها

(حماس): مشاريع الاحتلال الاستيطانية في القدس لن تفلح في تهويدها

الشيخ: الرئيس عباس أجرى فحوصات طبية روتينية ويتمتع بصحة جيدة

الشيخ: الرئيس عباس أجرى فحوصات طبية روتينية ويتمتع بصحة جيدة

الديمقراطية: مئة عام على جرائم الانتداب ولا زالت بريطانيا تتنكر لحقوقنا الوطنية

الديمقراطية: مئة عام على جرائم الانتداب ولا زالت بريطانيا تتنكر لحقوقنا الوطنية

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

رضوان: التطبيع خطر على البعد العربي والإسلامي وأطماع الاحتلال لن تتوقف

رضوان: التطبيع خطر على البعد العربي والإسلامي وأطماع الاحتلال لن تتوقف

غزة: البدء بتنفيذ مشروع صيانة وتأهيل مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بمرافق المياه والصرف الصحي

غزة: البدء بتنفيذ مشروع صيانة وتأهيل مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بمرافق المياه والصرف الصحي

منوعات

بعد غيابها واعتزالها..آمال ماهر تصدم الجمهور بما أعلنته

بعد غيابها واعتزالها..آمال ماهر تصدم الجمهور بما أعلنته

بأسعار نارية وإطلالة برتقالية..هيفاء وهبي تشعل الأجواء في تونس

بأسعار نارية وإطلالة برتقالية..هيفاء وهبي تشعل الأجواء في تونس

بعد احتجازه في مخيم للاجئين الفلسطينيين..فضل شاكر مع حفيدته

بعد احتجازه في مخيم للاجئين الفلسطينيين..فضل شاكر مع حفيدته

بالفيديو: ابن ميريام فارس في أوضح ظهور

بالفيديو: ابن ميريام فارس في أوضح ظهور

بعد شائعة وفاته..الفنان خالد زكي يكشف حجم رصيده في البنك

بعد شائعة وفاته..الفنان خالد زكي يكشف حجم رصيده في البنك

توأم فاليري أبو شقرا يخطف الأنظار في أحدث ظهور

توأم فاليري أبو شقرا يخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاهد: إطلالات جريئة لنانسي عجرم في حفل تتويج ملكة جمال لبنان 2022

شاهد: إطلالات جريئة لنانسي عجرم في حفل تتويج ملكة جمال لبنان 2022

بعد بلاغها ضد حسام حبيب..شيرين تقدّم بلاغاً ضد والده

بعد بلاغها ضد حسام حبيب..شيرين تقدّم بلاغاً ضد والده

بالصور: لبنان ينتخب ملكة جمال جديدة للعام 2022..فمن تكون؟

بالصور: لبنان ينتخب ملكة جمال جديدة للعام 2022..فمن تكون؟

أول تعليق من حلا شيحة بعد أنباء انفصالها عن معز مسعود وتكشف حقيقة حجابها

أول تعليق من حلا شيحة بعد أنباء انفصالها عن معز مسعود وتكشف حقيقة حجابها

عربي

سعيّد: نحن أمام خيار تاريخي ولا مجال للسطو على إرادة الشعب ومقدراته

سعيّد: نحن أمام خيار تاريخي ولا مجال للسطو على إرادة الشعب ومقدراته

الجامعة العربية: لا توافق كامل على عودة عضوية سوريا

الجامعة العربية: لا توافق كامل على عودة عضوية سوريا

تونس تصوّت على مشروع دستور جديد

تونس تصوّت على مشروع دستور جديد

مطار القاهرة يشدد إجراءات التصدي لجدري القردة

مطار القاهرة يشدد إجراءات التصدي لجدري القردة