عاجل

  • مجلس الوزراء: تم تخصيص مبالغ مالية طارئة لدعم تنظيم مخططات هيكلية في أحياءْ مقدسية

  • مجلس الوزراء: تكليف جهات الاختصاص بالمتابعة مع الجهات الدولية لمنع فرض الاحتلال سياساته على المنهاج بالقدس

شؤون فلسطينية

القوى الوطنية والاسلامية تطالب بسحب الاعتراف بإسرائيل وفرض المواجهة الشاملة

القوى الوطنية والاسلامية تطالب بسحب الاعتراف بإسرائيل وفرض المواجهة الشاملة
رام الله - دنيا الوطن
عقدت قيادة القوى الوطنية والاسلامية، اليوم الاثنين، اجتماعا قياديا لها بحثت فيه آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، إزاء تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس. 

وأكد القوى في اجتماعها، أن "تصعيد العدوان الإجرامي وإرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الاحتلال ومستوطنيه ضد شعبنا لن يكسر إرادة الصمود والتمسك بالحقوق والثوابت والمقاومة من أجل الحرية والاستقلال".

وشددت على أن "اقتحام مدينة نابلس وتنفيذ سياسة القتل والتصفية لأبناء شعبنا، وارتقاء الشهيدين عبود صبح ومحمد العزيزي، والعديد من الجرحى والذي جرى للبيوت من خلال استخدام الصواريخ في همجية احتلالية تتواصل باستهداف أبناء شعبنا، يتطلب أهمية تعزيز صمود شعبنا والتمسك بمقاومة الاحتلال ومستوطنيه وتجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية والتمسك بالحقوق والثوابت".

وأضافت القوى: "يتطلب منا فرض المواجهة الشاملة وتنفيذ فوري لقرارات المجلس المركزي والوطني، بالتخلص من كل الاتفاقات مع الاحتلال وسحب الاعتراف وفتح حوار وطني شامل لتنفيذ استراتيجية تحمي الثوابت والتضحيات والتمسك بالمقاومة والحقوق".

كما وأكدت على رفضها وإدانتها واستنكارها لحادثة إطلاق الرصاص الذي تعرض له د. ناصر الدين الشاعر، حيث أن هذه الجريمة النكراء لا بد من ملاحقة ومحاسبة مرتكبيها التي تحاول المساس بوحدة شعبنا والخروج عن التقاليد والقيم التي جسدها شعبنا ولا تخدم سوى الاحتلال.

وتوجهت القوى بالاعتزاز والتثمين لموقف الوزيرة مي آل خليفة في البحرين التي رفضت مصافحة سفير دولة الاحتلال، كما عبرت عن موقفها الرافض للتطبيع وما يسمى الاتفاقات الإبراهيمية التي تحاول دمج الاحتلال في المنطقة بدعم وإسناد الإدارة الأمريكية التي جاءت زيارة رئيسها لاستكمال هذا الهدف ومحاولة إزاحة القضية الفلسطينية إلى قضايا أخرى.

كما وتوجهت بالتحية إلى الأسرى والمعتقلين في زنازين الاحتلال وصمودهم أمام سياسات العزل والتعذيب والإهمال الطبي المتعمد، الأمر الذي يتطلب توسيع المشاركة والوقوف إلى جانب أسرانا، وخاصة الأسرى المضربين عن الطعام خليل عواودة ونزار ريان وعشرات الأسرى الذين تضامنوا إلى جانبهم، وأهمية الفعاليات أمام الأمم المتحدة والصليب الأحمر في محافظات الوطن وفي كل مخيمات اللجوء والشتات وعواصم العالم.

هذا وشددت القوى على أهمية المشاركة الواسعة في إطار المقاومة الشعبية المستمرة ضد الاحتلال ومستوطنيه، ورفضا لمصادرة الأراضي وهدم البيوت وتوسيع المستعمرات، موجهين كل التحية إلى أبناء شعبنا المتمسكين بالمشاركة الدائمة في هذه المواجهة الخالدة.

ودعت إلى المشاركة الواسعة في الفعالية المركزية في بلدة المغير برام الله يوم الجمعة التاسع والعشرين من هذا الشهر في تمام الساعة العاشرة والنصف وفي كل أماكن التماس والاستيطان.

واختتمت القوى بيانها: "نهنئ الرفاق في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمناسبة حلول ذكرى الانطلاقة الخامسة والخمسين المجيدة"، مؤكدين على دور الجبهة منذ بدايات انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وموقفهم الوحدوي في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، مستذكرين المؤسسين المناضلين والأمين العام سمير غوشة الذي استشهد متمسكا بالثوابت والوحدة الوطنية.

أخبار ذات صلة

طالع قرارات مجلس الوزراء في ختام جلسته الأسبوعية برام الله

طالع قرارات مجلس الوزراء في ختام جلسته الأسبوعية برام الله

الحكومة الفلسطينية تعلن موعد عطلة رأس السنة الهجرية

الحكومة الفلسطينية تعلن موعد عطلة رأس السنة الهجرية

(حماس): مشاريع الاحتلال الاستيطانية في القدس لن تفلح في تهويدها

(حماس): مشاريع الاحتلال الاستيطانية في القدس لن تفلح في تهويدها

(حماس) تعقب على مشروع إقامة فندق سياحة ومدينة مائية بمستوطنة (معاليه أدوميم)

(حماس) تعقب على مشروع إقامة فندق سياحة ومدينة مائية بمستوطنة (معاليه أدوميم)

وصول 197730 جرعة إضافية من لقاح (كورونا) إلى قطاع غزة

وصول 197730 جرعة إضافية من لقاح (كورونا) إلى قطاع غزة

بعد توقف قلبه.. طواقم شهداء الأقصى تنقذ طفلًا من الموت

بعد توقف قلبه.. طواقم شهداء الأقصى تنقذ طفلًا من الموت

الطائفة السامرية تُبدي استياءها من إعلان نتائج الثانوية العامة يوم السبت

الطائفة السامرية تُبدي استياءها من إعلان نتائج الثانوية العامة يوم السبت

الشيخ: الرئيس عباس أجرى فحوصات طبية روتينية ويتمتع بصحة جيدة

الشيخ: الرئيس عباس أجرى فحوصات طبية روتينية ويتمتع بصحة جيدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(حماس): مشاريع الاحتلال الاستيطانية في القدس لن تفلح في تهويدها

(حماس): مشاريع الاحتلال الاستيطانية في القدس لن تفلح في تهويدها

رضوان: التطبيع خطر على البعد العربي والإسلامي وأطماع الاحتلال لن تتوقف

رضوان: التطبيع خطر على البعد العربي والإسلامي وأطماع الاحتلال لن تتوقف

غزة: البدء بتنفيذ مشروع صيانة وتأهيل مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بمرافق المياه والصرف الصحي

غزة: البدء بتنفيذ مشروع صيانة وتأهيل مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بمرافق المياه والصرف الصحي

نادي الأسير: الأسير محمد مرداوي يواجه تدهورًا جديدًا على وضعه الصحيّ

نادي الأسير: الأسير محمد مرداوي يواجه تدهورًا جديدًا على وضعه الصحيّ

مجدلاني والمستشار الخطيب يبحثان مع التعاون الانمائي الايطالي تعزيز نظام الحماية الاجتماعية

مجدلاني والمستشار الخطيب يبحثان مع التعاون الانمائي الايطالي تعزيز نظام الحماية الاجتماعية

الخارجية: إسرائيل تتعمد تخريب حل الدولتين عبر تصعيد جرائم الاستيطان والهدم والتطهير العرقي

الخارجية: إسرائيل تتعمد تخريب حل الدولتين عبر تصعيد جرائم الاستيطان والهدم والتطهير العرقي

&#34;الشعبيّة&#34; تُحذّر من الدعوات الساعية لتشكيل &#34;قائمة فلسطينيّة&#34; للمشاركة بانتخابات بلدية الاحتلال بالقدس

"الشعبيّة" تُحذّر من الدعوات الساعية لتشكيل "قائمة فلسطينيّة" للمشاركة بانتخابات بلدية الاحتلال بالقدس

مواطن يوجّه مناشدة للرئيس عباس بشأن وضعه الصحي

مواطن يوجّه مناشدة للرئيس عباس بشأن وضعه الصحي

منوعات

بعد غيابها واعتزالها..آمال ماهر تصدم الجمهور بما أعلنته

بعد غيابها واعتزالها..آمال ماهر تصدم الجمهور بما أعلنته

بأسعار نارية وإطلالة برتقالية..هيفاء وهبي تشعل الأجواء في تونس

بأسعار نارية وإطلالة برتقالية..هيفاء وهبي تشعل الأجواء في تونس

بعد احتجازه في مخيم للاجئين الفلسطينيين..فضل شاكر مع حفيدته

بعد احتجازه في مخيم للاجئين الفلسطينيين..فضل شاكر مع حفيدته

بالفيديو: ابن ميريام فارس في أوضح ظهور

بالفيديو: ابن ميريام فارس في أوضح ظهور

بعد شائعة وفاته..الفنان خالد زكي يكشف حجم رصيده في البنك

بعد شائعة وفاته..الفنان خالد زكي يكشف حجم رصيده في البنك

توأم فاليري أبو شقرا يخطف الأنظار في أحدث ظهور

توأم فاليري أبو شقرا يخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاهد: إطلالات جريئة لنانسي عجرم في حفل تتويج ملكة جمال لبنان 2022

شاهد: إطلالات جريئة لنانسي عجرم في حفل تتويج ملكة جمال لبنان 2022

بعد بلاغها ضد حسام حبيب..شيرين تقدّم بلاغاً ضد والده

بعد بلاغها ضد حسام حبيب..شيرين تقدّم بلاغاً ضد والده

بالصور: لبنان ينتخب ملكة جمال جديدة للعام 2022..فمن تكون؟

بالصور: لبنان ينتخب ملكة جمال جديدة للعام 2022..فمن تكون؟

أول تعليق من حلا شيحة بعد أنباء انفصالها عن معز مسعود وتكشف حقيقة حجابها

أول تعليق من حلا شيحة بعد أنباء انفصالها عن معز مسعود وتكشف حقيقة حجابها

عربي

سعيّد: نحن أمام خيار تاريخي ولا مجال للسطو على إرادة الشعب ومقدراته

سعيّد: نحن أمام خيار تاريخي ولا مجال للسطو على إرادة الشعب ومقدراته

الجامعة العربية: لا توافق كامل على عودة عضوية سوريا

الجامعة العربية: لا توافق كامل على عودة عضوية سوريا

تونس تصوّت على مشروع دستور جديد

تونس تصوّت على مشروع دستور جديد

مطار القاهرة يشدد إجراءات التصدي لجدري القردة

مطار القاهرة يشدد إجراءات التصدي لجدري القردة