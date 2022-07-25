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شؤون فلسطينية

وصول 197730 جرعة إضافية من لقاح (كورونا) إلى قطاع غزة

وصول 197730 جرعة إضافية من لقاح (كورونا) إلى قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السفارة الأمريكية في القدس، وصول 197730 جرعة إضافية من لقاح كوفيد 19، مساء اليوم الاثنين إلى قطاع غزة، والمقدمة من كوفاكس، وبتيسير الولايات المتحدة، وتحالف اللقاحات GAVI، و(يونيسف)، وذلك لدعم الفلسطينيين في مكافحتهم للوباء.

وبذلك، وصل إجمالي اللقاحات الممنوحة من خلال آلية كوفاكس للضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أكثر من مليون جرعة، بحسب السفارة.

وأكدت السفارة، أن هذه المساعدة تكمل جهود الولايات المتحدة المستمرة لوقف انتشار كوفيد-19 وتخفيف أثره في الضفة الغربية وغزة.








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