بعد توقف قلبه.. طواقم شهداء الأقصى تنقذ طفلًا من الموت

وتم تحويل الطفل للعناية المركزة في مستشفى النصر بعد استقرار وضعه الصحي للمتابعة.









رام الله - دنيا الوطننجحت الطواقم الطبية في مستشفى شهداء الاقصى، مساء اليوم الاثنين، في انقاذ حياة طفل بعد وصوله للمستشفى متوقف القلب.وأكدت العلاقات العامة بالمشفى، أن الطفل (ع.ي) البالغ من العمر 4 سنوات وصل قسم الطوارئ بقلب متوقف إثر غرقه في بركة سباحة.وذكرت أن الطواقم تعاملت مع الطفل على وجه السرعة وأجرت انعاش قلبي له والذي استمر مدة 40 دقيقة متواصلة والذي أعاد القلب للعمل وانقاذ حياة الطفل من موت محقق بفضل الله ثم بجهود الطواقم العاملة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).