الطائفة السامرية تُبدي استياءها من إعلان نتائج الثانوية العامة يوم السبت

رام الله - دنيا الوطنأبدت الطائفة السامرية في فلسطين، اليوم الاثنين، استياءها على إعلان وزارة التربية والتعليم يوم السبت المقبل موعد إعلان نتائج الثانوية العامة.وقال أحد أبناء الطائفة السامرية جاك سامري: إنه "بعد التواصل مع الدكتور محمد عواد، تعهد لنا بشكل شخصي أن يتم إعلان نتائج الثانوية العامة للطلبة السامريين بيوم غير يوم السبت".وتابع سامري: "إننا نتقدم بالشكر إلى وزارة التربية والتعليم، وزيرًا وموظفين، كلًا باسمه ولقبه لتفهمهم مطالبنا من الناحية الدينية".وأردف: "في وقت سابق تم الاتفاق مع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني والدكتور محمد عواد على أن لا يتم إعلان نتائج الثانوية يوم السبت بناءً على اجتماع حصل بتاريخ السادس من كانون الثاني/ يناير 2022".وأكمل سامري: "إن إعلان النتائج يوم السبت، عاد على عائلات الطلاب السامريين بخيبة أمل بسبب حرمة هذا اليوم بالديانة السامرية، باعتبار أنفسنا جزءً لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني".والجدير بالذكر، أن الطائفة السامرية هي أحد الطوائف الدينية التي تعيش فلسطين، كما ويعتبر يوم السبت يومًا له حرمته الدينية بالنسبة لهم.