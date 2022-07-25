شؤون فلسطينية

الديمقراطية: مئة عام على جرائم الانتداب ولا زالت بريطانيا تتنكر لحقوقنا الوطنية

الديمقراطية: مئة عام على جرائم الانتداب ولا زالت بريطانيا تتنكر لحقوقنا الوطنية
الجبهة الديمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً في الذكرى المئوية للإنتداب البريطاني الإستعماري، قالت فيه: إن "السياسة الإستعمارية التي مارستها المملكة المتحدة في إنتدابها لفلسطين، ألحقت بشعبنا كوارث ونكبات جنباً إلى جنب مع المشروع الصهيوني، توجتها بالنكبة الوطنية الكبرى عام 1948 في تقسيم فلسطين، وتدمير كيانها الوطني، وتشريد شعبنا خارج أرضه تحت سمع وبصر الإستعمار البريطاني والإمبريالية الأميركية".

وقالت الجبهة: "لقد بنت بريطانيا الإستعمارية مشروعها الإنتدابي لفلسطين، مسترشدة بوعد بلفور السيء الصيت، الذي أعلن تبني الإستعمار البريطاني المشروع الصهيوني، ووعد بإسناده ودعمه لإقامة الدولة الصهيونية الفاشية على أرض فلسطين، وما كل السياسات التي اتبعتها سلطة الإنتدابالإستعماري منذ اليوم الأول بقيادة المندوب السامي البريطاني هربرت صموئيل، سوى تطبيق لوعد بلفور عبر فتح أبواب فلسطين لإستجلاب آلاف الغزاة اليهود، ومنحهم الأرض والمياه، وتسهيلات عديدة مكنتهم من تكريس سيطرتهم بما في ذلك بناء جيش للميليشيات الإرهابية الصهيونية، التي إرتكبت مئات المجازر في العديد من قرى فلسطين وبلداتها ومدنها".

وأضافت أن "المملكة المتحدة لا زالت على عدائها لشعبنا وحقوقه الوطنية، والتغطية على جرائمها ضد شعبنا، وهي بإعتراف المنظمات الحقوقية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتوجب مساءلة قادة الاحتلال عليها".

كما وقالت الجبهة: "لعل الموقف الأخير الذي اتخذته ملكة بريطانيا بالدعوة إلى تجريم حركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات من إسرائيل (B.D.S.)، وإتهام نشطائها باللاسامية، هو تأكيد واضح وصريح على حجم الجريمة التي ارتكبتها بريطانيا بحق شعبنا، وما زالت تُصرّ على تأكيد عدوانيتها لشعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة التي تكفلها الشرعية الدولية في تقرير المصير والعودة والإستقلال".

وتابعت: "مئة عام على الإنتداب وما زال شعبنا يواصل نضاله دون كلل أو ملل، متحدياً بروح التصدي والصمود دفاعاً عن كرامته الوطنية، وإماطة اللثام عن فظاظة الجريمة البريطانية، والتي لا زالت حتى الآن الحكومات المتعاقبة في المملكة المتحدة؛ ترفض الإعتراف بها والإعتذار عنها".

وختت الجبهة مؤكدة أن "الإعتذار الفعلي والحقيقي عما ارتكبه الإنتداب البريطاني من جرائم بحق شعبنا، لا يمكن أن يترجم إلا بالإعتراف بالخطيئة التاريخية، وبالمقابل بكامل الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194".

أخبار ذات صلة

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

رضوان: التطبيع خطر على البعد العربي والإسلامي وأطماع الاحتلال لن تتوقف

رضوان: التطبيع خطر على البعد العربي والإسلامي وأطماع الاحتلال لن تتوقف

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن سفر الفلسطينيين عبر مطار رامون في إيلات

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن سفر الفلسطينيين عبر مطار رامون في إيلات

غزة: البدء بتنفيذ مشروع صيانة وتأهيل مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بمرافق المياه والصرف الصحي

غزة: البدء بتنفيذ مشروع صيانة وتأهيل مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بمرافق المياه والصرف الصحي

نادي الأسير: الأسير محمد مرداوي يواجه تدهورًا جديدًا على وضعه الصحيّ

نادي الأسير: الأسير محمد مرداوي يواجه تدهورًا جديدًا على وضعه الصحيّ

مجدلاني والمستشار الخطيب يبحثان مع التعاون الانمائي الايطالي تعزيز نظام الحماية الاجتماعية

مجدلاني والمستشار الخطيب يبحثان مع التعاون الانمائي الايطالي تعزيز نظام الحماية الاجتماعية

الخارجية: إسرائيل تتعمد تخريب حل الدولتين عبر تصعيد جرائم الاستيطان والهدم والتطهير العرقي

الخارجية: إسرائيل تتعمد تخريب حل الدولتين عبر تصعيد جرائم الاستيطان والهدم والتطهير العرقي

&#34;الشعبيّة&#34; تُحذّر من الدعوات الساعية لتشكيل &#34;قائمة فلسطينيّة&#34; للمشاركة بانتخابات بلدية الاحتلال بالقدس

"الشعبيّة" تُحذّر من الدعوات الساعية لتشكيل "قائمة فلسطينيّة" للمشاركة بانتخابات بلدية الاحتلال بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: مئة عام على جرائم الانتداب ولا زالت بريطانيا تتنكر لحقوقنا الوطنية

الديمقراطية: مئة عام على جرائم الانتداب ولا زالت بريطانيا تتنكر لحقوقنا الوطنية

رضوان: التطبيع خطر على البعد العربي والإسلامي وأطماع الاحتلال لن تتوقف

رضوان: التطبيع خطر على البعد العربي والإسلامي وأطماع الاحتلال لن تتوقف

غزة: البدء بتنفيذ مشروع صيانة وتأهيل مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بمرافق المياه والصرف الصحي

غزة: البدء بتنفيذ مشروع صيانة وتأهيل مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بمرافق المياه والصرف الصحي

مجدلاني والمستشار الخطيب يبحثان مع التعاون الانمائي الايطالي تعزيز نظام الحماية الاجتماعية

مجدلاني والمستشار الخطيب يبحثان مع التعاون الانمائي الايطالي تعزيز نظام الحماية الاجتماعية

&#34;الشعبيّة&#34; تُحذّر من الدعوات الساعية لتشكيل &#34;قائمة فلسطينيّة&#34; للمشاركة بانتخابات بلدية الاحتلال بالقدس

"الشعبيّة" تُحذّر من الدعوات الساعية لتشكيل "قائمة فلسطينيّة" للمشاركة بانتخابات بلدية الاحتلال بالقدس

مواطن يوجّه مناشدة للرئيس عباس بشأن وضعه الصحي

مواطن يوجّه مناشدة للرئيس عباس بشأن وضعه الصحي

العربية الفلسطينية: نثمن موقف وزيرة الثقافة البحرينية الرافض للتطبيع

العربية الفلسطينية: نثمن موقف وزيرة الثقافة البحرينية الرافض للتطبيع

الديمقراطية: مئة عام على جرائم الانتداب ولا زالت بريطانيا تتنكر لحقوقنا الوطنية

الديمقراطية: مئة عام على جرائم الانتداب ولا زالت بريطانيا تتنكر لحقوقنا الوطنية

منوعات

بعد غيابها واعتزالها..آمال ماهر تصدم الجمهور بما أعلنته

بعد غيابها واعتزالها..آمال ماهر تصدم الجمهور بما أعلنته

بأسعار نارية وإطلالة برتقالية..هيفاء وهبي تشعل الأجواء في تونس

بأسعار نارية وإطلالة برتقالية..هيفاء وهبي تشعل الأجواء في تونس

بعد احتجازه في مخيم للاجئين الفلسطينيين..فضل شاكر مع حفيدته

بعد احتجازه في مخيم للاجئين الفلسطينيين..فضل شاكر مع حفيدته

بالفيديو: ابن ميريام فارس في أوضح ظهور

بالفيديو: ابن ميريام فارس في أوضح ظهور

بعد شائعة وفاته..الفنان خالد زكي يكشف حجم رصيده في البنك

بعد شائعة وفاته..الفنان خالد زكي يكشف حجم رصيده في البنك

توأم فاليري أبو شقرا يخطف الأنظار في أحدث ظهور

توأم فاليري أبو شقرا يخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاهد: إطلالات جريئة لنانسي عجرم في حفل تتويج ملكة جمال لبنان 2022

شاهد: إطلالات جريئة لنانسي عجرم في حفل تتويج ملكة جمال لبنان 2022

بعد بلاغها ضد حسام حبيب..شيرين تقدّم بلاغاً ضد والده

بعد بلاغها ضد حسام حبيب..شيرين تقدّم بلاغاً ضد والده

بالصور: لبنان ينتخب ملكة جمال جديدة للعام 2022..فمن تكون؟

بالصور: لبنان ينتخب ملكة جمال جديدة للعام 2022..فمن تكون؟

أول تعليق من حلا شيحة بعد أنباء انفصالها عن معز مسعود وتكشف حقيقة حجابها

أول تعليق من حلا شيحة بعد أنباء انفصالها عن معز مسعود وتكشف حقيقة حجابها

عربي

الجامعة العربية: لا توافق كامل على عودة عضوية سوريا

الجامعة العربية: لا توافق كامل على عودة عضوية سوريا

تونس تصوّت على مشروع دستور جديد

تونس تصوّت على مشروع دستور جديد

مطار القاهرة يشدد إجراءات التصدي لجدري القردة

مطار القاهرة يشدد إجراءات التصدي لجدري القردة