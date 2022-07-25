شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن سفر الفلسطينيين عبر مطار رامون في إيلات

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن سفر الفلسطينيين عبر مطار رامون في إيلات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة بشأن آلية سفر الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، عبر مطار "رامون" في إيلات.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فقد عقد رئيس بلدية إيلات، ايلي لانكري جلسة طارئة مع جهات أمنية ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، غسان عليان.

وأعرب لانكري عن قلقه من نية الدوائر الأمنية السماح لفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، بالتوجه إلى الخارج عبر مطار رامون في ايلات. 

وأوضحت الجهات الأمنية الإسرائيلي له، أن الحديث يدور عن رحلة جوية واحدة فقط تنقل عائلات من بيت لحم، فيما عُرضت على لانكري ترتيبات الحراسة الخاصة بهذه الرحلة. 

ووفقاً لما ذكرته هيئة البث (مكان)، فإن الفلسطينيين سيصلون إلى المطار عن طريق معبر آمن. 

ومن جانبه أبدى رئيس بلدية إيلات عن استيائه لطريقة تنفيذ هذه الخطة بدون علمه، وطالب بعقد جلسة عمل في المدينة مع كل الجهات المعنية بُعيد تسيير الرحلة المذكورة.

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