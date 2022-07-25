شؤون فلسطينية

غزة: البدء بتنفيذ مشروع صيانة وتأهيل مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بمرافق المياه والصرف الصحي

غزة: البدء بتنفيذ مشروع صيانة وتأهيل مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بمرافق المياه والصرف الصحي
رام الله - دنيا الوطن
شرعت مصلحة مياه بلديات الساحل وبتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتنفيذ مشروع صيانة وتأهيل مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بمرافق المياه والصرف الصحي بمختلف محافظات قطاع غزة.

ويشمل هذا المشروع صيانة وتأهيل هذه المولدات وتغيير كافة القطع التالفة فيها لرفع كفاءتها حتى تعمل بالشكل المطلوب اثناء أوقات الطوارئ وانقطاع الكهرباء.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود مصلحة المياه الرامية الى مواجهة أثر ازمة انقطاع التيار الكهربائي على تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، من أجل استمرار ضمان تزويد السكان بالخدمات، حيث تقوم مصلحة المياه بشكل دوري وبتمويل من مختلف المؤسسات الدولية بإجراء صيانة لمولدات مختلف مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، إضافة الى تزويد بعض المرافق الرئيسية والاستراتيجية بأنظمة طاقة شمسية وخطوط طاقة دائمة لضمان استمرار تشغيل تلك المرافق وتفادي انقطاع خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق المستهدفة في
العديد من أحياء و مدن قطاع غزة.

الجدير بالذكر أن المرافق المختلفة لقطاع المياه والصرف الصحي تعتمد بالأساس على الطاقة الكهربية لإدارتها وتشغيلها، وأي خلل في نظام الكهرباء يؤثر وبصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية: مئة عام على جرائم الانتداب ولا زالت بريطانيا تتنكر لحقوقنا الوطنية

الديمقراطية: مئة عام على جرائم الانتداب ولا زالت بريطانيا تتنكر لحقوقنا الوطنية

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

رضوان: التطبيع خطر على البعد العربي والإسلامي وأطماع الاحتلال لن تتوقف

رضوان: التطبيع خطر على البعد العربي والإسلامي وأطماع الاحتلال لن تتوقف

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن سفر الفلسطينيين عبر مطار رامون في إيلات

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن سفر الفلسطينيين عبر مطار رامون في إيلات

نادي الأسير: الأسير محمد مرداوي يواجه تدهورًا جديدًا على وضعه الصحيّ

نادي الأسير: الأسير محمد مرداوي يواجه تدهورًا جديدًا على وضعه الصحيّ

مجدلاني والمستشار الخطيب يبحثان مع التعاون الانمائي الايطالي تعزيز نظام الحماية الاجتماعية

مجدلاني والمستشار الخطيب يبحثان مع التعاون الانمائي الايطالي تعزيز نظام الحماية الاجتماعية

الخارجية: إسرائيل تتعمد تخريب حل الدولتين عبر تصعيد جرائم الاستيطان والهدم والتطهير العرقي

الخارجية: إسرائيل تتعمد تخريب حل الدولتين عبر تصعيد جرائم الاستيطان والهدم والتطهير العرقي

&#34;الشعبيّة&#34; تُحذّر من الدعوات الساعية لتشكيل &#34;قائمة فلسطينيّة&#34; للمشاركة بانتخابات بلدية الاحتلال بالقدس

"الشعبيّة" تُحذّر من الدعوات الساعية لتشكيل "قائمة فلسطينيّة" للمشاركة بانتخابات بلدية الاحتلال بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: مئة عام على جرائم الانتداب ولا زالت بريطانيا تتنكر لحقوقنا الوطنية

الديمقراطية: مئة عام على جرائم الانتداب ولا زالت بريطانيا تتنكر لحقوقنا الوطنية

رضوان: التطبيع خطر على البعد العربي والإسلامي وأطماع الاحتلال لن تتوقف

رضوان: التطبيع خطر على البعد العربي والإسلامي وأطماع الاحتلال لن تتوقف

غزة: البدء بتنفيذ مشروع صيانة وتأهيل مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بمرافق المياه والصرف الصحي

غزة: البدء بتنفيذ مشروع صيانة وتأهيل مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بمرافق المياه والصرف الصحي

مجدلاني والمستشار الخطيب يبحثان مع التعاون الانمائي الايطالي تعزيز نظام الحماية الاجتماعية

مجدلاني والمستشار الخطيب يبحثان مع التعاون الانمائي الايطالي تعزيز نظام الحماية الاجتماعية

&#34;الشعبيّة&#34; تُحذّر من الدعوات الساعية لتشكيل &#34;قائمة فلسطينيّة&#34; للمشاركة بانتخابات بلدية الاحتلال بالقدس

"الشعبيّة" تُحذّر من الدعوات الساعية لتشكيل "قائمة فلسطينيّة" للمشاركة بانتخابات بلدية الاحتلال بالقدس

مواطن يوجّه مناشدة للرئيس عباس بشأن وضعه الصحي

مواطن يوجّه مناشدة للرئيس عباس بشأن وضعه الصحي

العربية الفلسطينية: نثمن موقف وزيرة الثقافة البحرينية الرافض للتطبيع

العربية الفلسطينية: نثمن موقف وزيرة الثقافة البحرينية الرافض للتطبيع

الديمقراطية: مئة عام على جرائم الانتداب ولا زالت بريطانيا تتنكر لحقوقنا الوطنية

الديمقراطية: مئة عام على جرائم الانتداب ولا زالت بريطانيا تتنكر لحقوقنا الوطنية

منوعات

بعد غيابها واعتزالها..آمال ماهر تصدم الجمهور بما أعلنته

بعد غيابها واعتزالها..آمال ماهر تصدم الجمهور بما أعلنته

بأسعار نارية وإطلالة برتقالية..هيفاء وهبي تشعل الأجواء في تونس

بأسعار نارية وإطلالة برتقالية..هيفاء وهبي تشعل الأجواء في تونس

بعد احتجازه في مخيم للاجئين الفلسطينيين..فضل شاكر مع حفيدته

بعد احتجازه في مخيم للاجئين الفلسطينيين..فضل شاكر مع حفيدته

بالفيديو: ابن ميريام فارس في أوضح ظهور

بالفيديو: ابن ميريام فارس في أوضح ظهور

بعد شائعة وفاته..الفنان خالد زكي يكشف حجم رصيده في البنك

بعد شائعة وفاته..الفنان خالد زكي يكشف حجم رصيده في البنك

توأم فاليري أبو شقرا يخطف الأنظار في أحدث ظهور

توأم فاليري أبو شقرا يخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاهد: إطلالات جريئة لنانسي عجرم في حفل تتويج ملكة جمال لبنان 2022

شاهد: إطلالات جريئة لنانسي عجرم في حفل تتويج ملكة جمال لبنان 2022

بعد بلاغها ضد حسام حبيب..شيرين تقدّم بلاغاً ضد والده

بعد بلاغها ضد حسام حبيب..شيرين تقدّم بلاغاً ضد والده

بالصور: لبنان ينتخب ملكة جمال جديدة للعام 2022..فمن تكون؟

بالصور: لبنان ينتخب ملكة جمال جديدة للعام 2022..فمن تكون؟

أول تعليق من حلا شيحة بعد أنباء انفصالها عن معز مسعود وتكشف حقيقة حجابها

أول تعليق من حلا شيحة بعد أنباء انفصالها عن معز مسعود وتكشف حقيقة حجابها

عربي

الجامعة العربية: لا توافق كامل على عودة عضوية سوريا

الجامعة العربية: لا توافق كامل على عودة عضوية سوريا

تونس تصوّت على مشروع دستور جديد

تونس تصوّت على مشروع دستور جديد

مطار القاهرة يشدد إجراءات التصدي لجدري القردة

مطار القاهرة يشدد إجراءات التصدي لجدري القردة