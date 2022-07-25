غزة: البدء بتنفيذ مشروع صيانة وتأهيل مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بمرافق المياه والصرف الصحي





رام الله - دنيا الوطنشرعت مصلحة مياه بلديات الساحل وبتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتنفيذ مشروع صيانة وتأهيل مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بمرافق المياه والصرف الصحي بمختلف محافظات قطاع غزة.ويشمل هذا المشروع صيانة وتأهيل هذه المولدات وتغيير كافة القطع التالفة فيها لرفع كفاءتها حتى تعمل بالشكل المطلوب اثناء أوقات الطوارئ وانقطاع الكهرباء.ويأتي هذا المشروع في إطار جهود مصلحة المياه الرامية الى مواجهة أثر ازمة انقطاع التيار الكهربائي على تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، من أجل استمرار ضمان تزويد السكان بالخدمات، حيث تقوم مصلحة المياه بشكل دوري وبتمويل من مختلف المؤسسات الدولية بإجراء صيانة لمولدات مختلف مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، إضافة الى تزويد بعض المرافق الرئيسية والاستراتيجية بأنظمة طاقة شمسية وخطوط طاقة دائمة لضمان استمرار تشغيل تلك المرافق وتفادي انقطاع خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق المستهدفة فيالعديد من أحياء و مدن قطاع غزة.الجدير بالذكر أن المرافق المختلفة لقطاع المياه والصرف الصحي تعتمد بالأساس على الطاقة الكهربية لإدارتها وتشغيلها، وأي خلل في نظام الكهرباء يؤثر وبصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للسكان.