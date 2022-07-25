شؤون فلسطينية

"الشعبيّة" تُحذّر من الدعوات الساعية لتشكيل "قائمة فلسطينيّة" للمشاركة بانتخابات بلدية الاحتلال بالقدس

"الشعبيّة" تُحذّر من الدعوات الساعية لتشكيل "قائمة فلسطينيّة" للمشاركة بانتخابات بلدية الاحتلال بالقدس
الجبهة الشعبية - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذَّرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، من الدعوات الساعية لتشكيل قائمة فلسطينية تشارك فيما يُسمى انتخابات بلدية الاحتلال في مدينة القدس، داعيةً جميع أبناء شعبنا وقواه الوطنية والمجتمعيّة إلى مواجهة هذا المخطط وإسقاطه.

وأكَّدت الجبهة أنّ هذا التوجّه الخطير يشرعن وجود الاحتلال في القدس، وكل المحاولات الصهيونيّة الهادفة لفرض الهيمنة على مدينة القدس وفرض الأمر الواقع عليها عبر سياسات التهويد والاستيطان، ومخططات ضمها بالكامل والاعتراف بأنّها موحّدة تحت حكم الاحتلال.

واعتبرت الجبهة أنّ هذه الدعوات جزء لا يتجزأ من السياسة الصهيونيّة الممنهجة والثابتة لتهويد مدينة القدس.

كما حثت الجبهة الُكتاّب والمثقفين والمؤثرين على رفض وتجريم الدعوات المروجة للمشاركة بهذه الانتخابات، وكشف كل المروجين لهذا المشروع وتجريمهم ووضعهم في قوائم سوداء.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدةً على خطورة هذه الدعوات وأهدافها الخبيثة، داعيةً للاتفاق وطنيًا على رفع الغطاء عن كل من يُشارك بالشكل المباشر أو بالدعم العلني أو الضمني لهذه الأفكار المشبوهة.

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&#34;الشعبيّة&#34; تُحذّر من الدعوات الساعية لتشكيل &#34;قائمة فلسطينيّة&#34; للمشاركة بانتخابات بلدية الاحتلال بالقدس

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