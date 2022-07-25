مواطن يوجّه مناشدة للرئيس عباس بشأن وضعه الصحي





وقال اللحام إنه "تعرض لسقوط من علو نتج عنه إصابة شديدة في العمود الفقري بتاريخ 19/3/2012 أدت إلي كسر وتعرضت إلي شلل سفلي تام وعدم التحكم في عمليتي الإخراج والتنقل على كرسي متحرك".



وطالب من خلال مناشدته الرئيس محمود عباس ووزيرة الصحة ورئيس الوزراء أن ينظروا بعين الرحمة والرأفة لمساعدته بالحصول على العلاج، لافتًا إلى أنه لا يعمل ولا يملك أي مصدر دخل مطلقاً وعمري قارب (37 عاما).









أحمد خليل نايف اللحام المحافظات الجنوبية 0593468593

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رام الله - دنيا الوطنوجّه المواطن أحمد خليل نايف اللحام، (37 عاماًً) من المحافظات الجنوبية، مناشدة إلى الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية ووزيرة الصحة مي الكيلة.