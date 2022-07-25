"الإعلامي الحكومي" بغزة يعلن جملة إجراءات لمحاربة إطلاق النار خلال إعلان نتائج الثانوية

رام الله - دنيا الوطنأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ، اليوم الاثنين، عن جملة من الإجراءات الحكومية لمحاربة إطلاق النار خلال إعلان نتائج الثانوية العامة توجيهي 2022 في قطاع غزة.وقال خلال تصريحات إن هناك "توجيهات مشددة وتعليمات واضحة لكافة الأجهزة الأمنية لضبط الحالة يوم إعلان النتائج".وتابع بأن هناك خطة انتشار وسيطرة في مختلف المناطق للتعامل الفوري مع أي حالة مخالفة.ونوه إلى أنه سيتم توقيف مطلق النار أيا كان وحبسه من شهر لستة أشهر وفق القانون ومصادرة السلاح المستخدم حتى لو كان سلاح مقاومة.وأشار إلى أنه "تم التعميم على الفصائل والتنظيمات والتوافق على رفع الغطاء التنظيمي عن مطلق النار وتحمله كامل التبعات القانونية والمسئولية عن تعويض التنظيم بالسلاح المصادر".