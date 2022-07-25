العربية الفلسطينية: نثمن موقف وزيرة الثقافة البحرينية الرافض للتطبيع

رام الله - دنيا الوطنثمنت الجبهة العربية الفلسطينية موقف الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة هيئة البحرين للثقافة والآثار، الرافض لموجة التطبيع، ورفضها مصافحة السفير الإسرائيلي في البحرين.وأضافت الجبهة: "هذا الموقف المشرف الذي ظهرت فيه الشيخة مي هو الموقف الأصيل للشعب البحريني والمخلصين من أبناء أمتنا "، مؤكدة أنهم يعبر عن تمسكها بموقفها العروبي الشامخ ، والتمسك بحقوق شعبنا الفلسطيني التي أقرتها القرارات الدولية وقرارات القمم العربية، الرافضة دمج هذا الكيان الكولونيالي العنصري القائم على سرقة الأرض وقتل الانسان وهدم الحجر والشجر في المنطقة.وعبرت الجبهة عن فخرها بوجود أمثال الشيخة مي بين صفوف جماهير أمتنا العربية ، مشددة على " ضرورة مواصلة التصدي لموجة التطبيع من أجل حماية أمن وحضارة وتاريخ أمتنا المجيدة ".