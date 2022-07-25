دولي

الصحة الإسرائيلية: 13 وفاة و5608 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة الإسرائيلية: 13 وفاة و5608 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، وفاة 13 إسرائيلياً وإصابة 5608 آخرين بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

ورغم التراجع في الإصابة والعدوى، بيد أنه سجل منذ منتصف الليل حتى الساعة السابعة صباحا 461 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك، بلغ الإجمالي التراكمي للحالات النشطة، 68246 إصابة نشطة، في مؤشر إلى عودة الارتفاع في معدل الإصابات النشطة الذي كان في الأسبوع الماضي 55 ألفا. وفق موقع (عرب 48)

وفي وقت عاود المعدل التراكمي للحالات النشطة بالارتفاع، واصلت الحالات الخطيرة بالانخفاض، فيما عاودت الإصابات التي بحاجة إلى تسرير الارتفاع.

ويرقد في المستشفيات الإسرائيلية 1218 مصابا، بينهم 339 مصابا بحالة خطيرة، و75 مصابا بحالة خطيرة جدا، بينما 84 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 549 مصابا بالطفيفة.

ورغم مؤشرات انحسار الموجة السادسة، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، حيث تم، أمس الأحد، أخذ 24472 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 25.03% منها موجبة.

إلى ذلك، واصل المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا والحالات الخطيرة بالانخفاض، بينما سجل الأسبوع الأخير معدلات قياسية بوفيات كورونا.

وشخصت في الأسبوع الماضي 41132 إصابة بكورونا بانخفاض بنسبة 28.7% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 304 حالات خطيرة بتراجع بنسبة 27.8%، فيما أعلن عن وفاة 53 شخصا تأثرا بإصابتهم بالفيروس.

وأظهرت إحصاءات وزارة الصحة أن الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا التي سجلت في إسرائيل بلغ 4554755 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات كورونا بلغ 11291 حالة وفاة، بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/ مارس 2020.

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