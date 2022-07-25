غزة: الشرطة تجدد تحذيرها بشأن قرار منع إطلاق النار مع قرب نتائج الثانوية



وقالت الشرطة في تصريح مقتضب إنها "تؤكد على قرار منع إطلاق النار واستخدام المفرقعات في هذه المناسبة وكل من يخالف يعرض نفسه للمسألة القانونية".



وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء أمس، عن العقوبة التي سيتم اتخاذها ضد مطلقي النار في الهواء.



وأكدت الوزارة في تصريح لها، ان العقوبة تتمثل في الحبس لمدة من شهر إلى 6 أشهر، وغرامة مالية، ومصادرة السلاح بشكل نهائي.









رام الله - دنيا الوطنجدّدت الشرطة الفلسطينية بغزة، اليوم الأحد، عقب الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة، تحذيرها للمواطنين بشأن قرار منع إطلاق النار.