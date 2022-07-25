النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة شاب في نابلس





وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، اليوم الإثنين، إن "شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول وصول شاب إلى أحد المشافي في المحافظة متوفياً، وعلى الفور تحرك وكيل النيابة العامة على رأس قوة من الشرطة للمكان لمباشرة إجراءات الكشف والمعاينة وفقا للقانون".



وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان لحين إنتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

رام الله - دنيا الوطنفتحت النيابة العامة تحقيقاً فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري بواقعة وفاة شاب 29 عام من محافظة نابلس.