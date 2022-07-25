دولي

إيران: موقفنا من الأزمة الأوكرانية لم يتغير ولا ندعم أيا من الطرفين

إيران: موقفنا من الأزمة الأوكرانية لم يتغير ولا ندعم أيا من الطرفين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "موقف إيران من الحرب الأوكرانية واضح، فهي تعارض أي حل عسكري بخصوص أي دولة، وتؤكد أن الخلافات يجب حلها سياسيا".

وأضاف الكنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، "نعتقد ضرورة الشروع بالحلول السياسية لمعالجة الأزمة الأوكرانية، ولا تغيير في موقف طهران الرسمي بهذا الخصوص". وفق موقع (روسيا اليوم)

وزاد: "إيران لن تصطف إلى جانب أي طرف من الازمة ضد الطرف الآخر".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قائلا: "الاتفاقات بين طهران وموسكو مبنية على المصالح المشتركة، والعلاقات تتطور، وننوي استخدام العملات المحلية في التعاملات التجارية..هناك إرادة سياسية مشتركة لتفعيل الإمكانيات الموجودة بين طهران وموسكو لتطوير العلاقات خدمة لمصالح البلدين".

وأضاف كنعاني: "إيران تتبنى سياسة خارجية متوازنة وديناميكية، ولا نشارك في تكتلات سياسية غير بناءة..علاقاتنا مع روسيا متنوعة على مختلف الأصعد، ونعمل على مسودة معاهدة تعاون شامل بين البلدين".

واستطرد: "لدينا معاهدة تعاون شاملة طويلة الأمد مع الصين، ومع تركيا لدينا مذكرة تفاهم للتعاون طويل الأمد، وننوي تطوير علاقاتنا مع دول المنطقة، ونريد تطوير علاقاتنا حتى مع أوروبا، ومع أي دولة تكون مستعدة للتعاون معنا بناء على المصالح المشتركة".

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