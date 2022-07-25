سعيّد: نحن أمام خيار تاريخي ولا مجال للسطو على إرادة الشعب ومقدراته







رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الاثنين، أن الشعب أمام خيار تاريخي وعلى الشعب التونسي أن يكون في الموعد مع التاريخ ولا مجال للسطو على إرادة الشعب ومقدراته وثرواته .وقال سعيّد إننا" سنؤسس جمهورية جديدة تحافظ على حقوق المواطن ومقدرات البلاد، و سنحقق كل مطالب الشعب التونسي بإرادة التونسيين".وأضاف أن "الذين يحاولون إفشال الاستفتاء على الدستور الجديد ليسوا من الشعب التونسي، موضحا أن الجميع يتفق على أن العشرية الماضية كانت عشرية سوداء".وتابع "على الشعب التونسي ألا يستجيب لم يدفعون الأموال لإفشال الاستفتاء على الدستور، مشيراً إلى أن السياسي في السابق لم يكن مسؤولا أمام ناخبيه وكان يستمد سلطته من الحزب الذي ينتمي إليه".وشدّد سعيّد على أن "الذين كانوا يستخدمون مفاهيم الديمقراطية لتبرير ما حدث من سطو على مقدرات الشعب التونسي لن يكونوا بعيدين عن المحاكمة العادلة حتى تعود ثروات الشعب المنهوبة".ووعد الرئيس التونسي الشعب التونسي بتحقيق مطالبه من خلال وضع الأدوات الدستورية التي تحقق ذلك، منوهًا إلى أن النصوص الدستورية كانت تباع وتشترى.