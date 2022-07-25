شؤون فلسطينية

"الإحصاء": انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري الشهر الماضي

"الإحصاء": انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري الشهر الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري خلال شهر حزيران الماضي.

وفيما يلي أبرز ما جاء في تقرير الإحصاء بهذا الخصوص:

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.87% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 119.40، مقارنة بـ 120.44 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.23%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 0.58%، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 1.94% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.94% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بشهر أيار 2022، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 118.50 مقارنة بـ119.62 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.29%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 0.58%، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 1.71% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 1.80% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بشهر أيار 2022، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 120.85 مقارنة بـ 123.06 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 2.52%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 0.67%، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 1.92% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.40% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بشهر أيار 2022، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 114.73 مقارنة بـ 115.19 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.17%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.36%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 2.99%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 0.64% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.59% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بشهر أيار 2022، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 129.62 مقارنة بـ 130.39 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى أسعار خزانات المياه سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 2.86%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 124.16 مقارنة بـ 127.82 خلال الشهر السابق، بينما سجلت أسعار شبكات المياه ارتفاعاً نسبته 0.41%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 132.10 مقارنة بـ 131.57 خلال الشهر السابق.

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.37% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بشهر أيار 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 113.89 مقارنة بـ 113.47 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: جريمة الاحتلال بحق الأسير المحرر عبيد جزء من حربه على الذاكرة الجماعية لشعبنا

"الخارجية": جريمة الاحتلال بحق الأسير المحرر عبيد جزء من حربه على الذاكرة الجماعية لشعبنا

بمبلغ 865 ألف دينار .. &#34;الاقتصاد&#34; تسجل 29 شركة يملكها شخص واحد

بمبلغ 865 ألف دينار .. "الاقتصاد" تسجل 29 شركة يملكها شخص واحد

رئيس الوزراء يعلن موعد نتائج الثانوية العامة

رئيس الوزراء يعلن موعد نتائج الثانوية العامة

&#34;المرور&#34; بغزة: ثلاث إصابات في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة

"المرور" بغزة: ثلاث إصابات في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة

فلسطين: ارتفاع كبير في عدد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا) خلال أسبوع

فلسطين: ارتفاع كبير في عدد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا) خلال أسبوع

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: نرفض ونستنكر فرض ضرائب على السلع الواردة للقطاع

"العربية الفلسطينية": نرفض ونستنكر فرض ضرائب على السلع الواردة للقطاع

أسعار الخضروات واللحوم وكيلو الدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الإثنين

أسعار الخضروات واللحوم وكيلو الدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الإثنين

إعلام إسرائيلي: حوامة قادمة من غزة اخترقت أجواء مستوطنات الغلاف ليلاً

إعلام إسرائيلي: حوامة قادمة من غزة اخترقت أجواء مستوطنات الغلاف ليلاً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: جريمة الاحتلال بحق الأسير المحرر عبيد جزء من حربه على الذاكرة الجماعية لشعبنا

"الخارجية": جريمة الاحتلال بحق الأسير المحرر عبيد جزء من حربه على الذاكرة الجماعية لشعبنا

بمبلغ 865 ألف دينار .. &#34;الاقتصاد&#34; تسجل 29 شركة يملكها شخص واحد

بمبلغ 865 ألف دينار .. "الاقتصاد" تسجل 29 شركة يملكها شخص واحد

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري الشهر الماضي

"الإحصاء": انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري الشهر الماضي

أسعار الخضروات واللحوم وكيلو الدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الإثنين

أسعار الخضروات واللحوم وكيلو الدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الإثنين

إعلام إسرائيلي: حوامة قادمة من غزة اخترقت أجواء مستوطنات الغلاف ليلاً

إعلام إسرائيلي: حوامة قادمة من غزة اخترقت أجواء مستوطنات الغلاف ليلاً

المالكي يوقع اتفاقية تعاون مع الحكومة الألمانية

المالكي يوقع اتفاقية تعاون مع الحكومة الألمانية

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

إصابة أسير في اعتداء على الأسرى داخل سجن عوفر

إصابة أسير في اعتداء على الأسرى داخل سجن عوفر

منوعات

بالصور: لبنان ينتخب ملكة جمال جديدة للعام 2022..فمن تكون؟

بالصور: لبنان ينتخب ملكة جمال جديدة للعام 2022..فمن تكون؟

أول تعليق من حلا شيحة بعد انفصالها عن معز مسعود وتكشف حقيقة حجابها

أول تعليق من حلا شيحة بعد انفصالها عن معز مسعود وتكشف حقيقة حجابها

بعد تصريحاتها النارية ضد نجله..والد حسام حبيب يشن هجوماً قوياً على شيرين

بعد تصريحاتها النارية ضد نجله..والد حسام حبيب يشن هجوماً قوياً على شيرين

من هي لينا الفارس خطيبة اليوتيوبر يزن النوباني؟

من هي لينا الفارس خطيبة اليوتيوبر يزن النوباني؟

طبيب تجميل شهير يسرّب صور ميادة الحناوي قبل وبعد آخر عملية تجميل

طبيب تجميل شهير يسرّب صور ميادة الحناوي قبل وبعد آخر عملية تجميل

بصورة نادرة.. يسرا مع والدتها قبل أكثر من 65 عامًا

بصورة نادرة.. يسرا مع والدتها قبل أكثر من 65 عامًا

أسعار خيالية لتذاكر حفل هيفاء وهبي في مصر..تعرّف عليها

أسعار خيالية لتذاكر حفل هيفاء وهبي في مصر..تعرّف عليها

إلهام شاهين في صورة مثيرة للجدل!

إلهام شاهين في صورة مثيرة للجدل!

شاهد: زوجة مطرب المهرجانات حمو بيكا تلفت الأنظار

شاهد: زوجة مطرب المهرجانات حمو بيكا تلفت الأنظار

لأول مرة الموسيقار هاني شنودة يكشف سر رفضه العزف خلف أم كلثوم

لأول مرة الموسيقار هاني شنودة يكشف سر رفضه العزف خلف أم كلثوم

عربي

الجامعة العربية: لا توافق كامل على عودة عضوية سوريا

الجامعة العربية: لا توافق كامل على عودة عضوية سوريا

تونس تصوّت على مشروع دستور جديد

تونس تصوّت على مشروع دستور جديد

مطار القاهرة يشدد إجراءات التصدي لجدري القردة

مطار القاهرة يشدد إجراءات التصدي لجدري القردة

ملك الأردن: تنسيق وتعاون عربي مكثف في المرحلة المقبلة

ملك الأردن: تنسيق وتعاون عربي مكثف في المرحلة المقبلة