"الإحصاء": انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري الشهر الماضي
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري خلال شهر حزيران الماضي.
وفيما يلي أبرز ما جاء في تقرير الإحصاء بهذا الخصوص:
انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية
سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.87% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 119.40، مقارنة بـ 120.44 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.23%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 0.58%، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 1.94% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بالشهر السابق.
انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية
سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.94% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بشهر أيار 2022، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 118.50 مقارنة بـ119.62 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).
على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.29%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 0.58%، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 1.71% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بالشهر السابق.
انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم
سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 1.80% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بشهر أيار 2022، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 120.85 مقارنة بـ 123.06 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).
على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 2.52%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 0.67%، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 1.92% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بالشهر السابق.
انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق
سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.40% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بشهر أيار 2022، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 114.73 مقارنة بـ 115.19 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).
على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.17%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.36%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 2.99%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 0.64% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بالشهر السابق.
انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه
سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.59% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بشهر أيار 2022، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 129.62 مقارنة بـ 130.39 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).
على مستوى أسعار خزانات المياه سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 2.86%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 124.16 مقارنة بـ 127.82 خلال الشهر السابق، بينما سجلت أسعار شبكات المياه ارتفاعاً نسبته 0.41%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 132.10 مقارنة بـ 131.57 خلال الشهر السابق.
ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري
سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.37% خلال شهر حزيران 2022 مقارنة بشهر أيار 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 113.89 مقارنة بـ 113.47 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).
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