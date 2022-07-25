الخلاف متواصل.. بنيت يرفض عرض لبيد لتولي منصب رفيع بالحكومة الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتناوب، نفتالي بينت، رفض الطرح الذي عرضه عليه رئيس حكومة تصريف الأعمال، يائير لابيد، بأن يتولى منصب القائم بأعمال وزير الخارجية.وأشارت إلى أن هذا الرفض يأتي على خلفية التوتر السائد بين مكتبي لابيد وبينت، مضيفة أن عرض لابيد لـ "بنيت" جاء في مسعى لرأب الصدع مع بنيت وتأمين منصب عالٍ في الأشهر الأخيرة من حياته السياسية.وجاء رد بنيت من خلال عيدان بيزمان، المدير العام في مكتب بنيت، حيث يُفضل رئيس الوزراء السابق، حالياً، الاختفاء عن أعين الناس.ويدور الحديث عن منصب قائم بأعمال، ما يعني أنه في حال تولى بنيت هذا المنصب فذلك سيكون مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر، وبالتالي ينوي رئيس الوزراء لابيد الاستمرار في إدارة ملف الشؤون الخارجية.