دولي

إيطاليا: العثور على خمسة جثث ومئات المهاجرين على متن سفينة بالمتوسط

إيطاليا: العثور على خمسة جثث ومئات المهاجرين على متن سفينة بالمتوسط
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قوات خفر السواحل الإيطالية عثورها على خمس جثث و674 مهاجرا على متن سفينة صيد في البحر الأبيض المتوسط ​​قبالة الساحل الإيطالي.

وأفادت السلطات الإيطالية في بيان أمس الأحد، أن انتشال الجثث وإنقاذ الناجين جاء ضمن عملية لأربع سفن دورية على بعد 120 ميلا (190 كيلومترا) قبالة ساحل كالابريا. وفق موقع (روسيا اليوم).

ولم تفصح السلطات عن أسباب وفاة الخمسة، مشيرة لنقل الناجين إلى موانئ "كالابريا" و"صقلية".

وارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين إلى إيطاليا بنحو الربع مقارنة بأعداد العام 2021، حيث تم تسجيل أكثر من 34 ألف مهاجر حتى الجمعة الماضية، بحسب بيانات حكومية.​​​​​​​

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