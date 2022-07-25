وفاة 24 شخصا بغرق حافلة داخل نهر في كينيا

رام الله - دنيا الوطنلقي ما لا يقل عن 24 شخصا حتفهم، مساء الأحد بعد أن سقطت بهم حافلة في نهر على طول أحد الطرق السريعة في كينيا، حسبما ذكرت تقارير إعلامية محلية نقلا عن فريق الإنقاذ وجمعية الصليب الأحمر الكينية.وأفادت صحيفة (نيشن) المحلية بأن الحافلة، التي كانت في طريقها من مقاطعة ميرو بوسط البلاد إلى نيروبي، سقطت من أعلى جسر في نهر نيثي على عمق 40 مترا تقريبا.وقالت محطة (كابيتال نيوز) المحلية الإذاعية نقلا عن الشرطة وعمال الإنقاذ إن أكثر من 20 راكبا نقلوا إلى المستشفى للعلاج من إصابات خطيرة فيما اعتبر آخرون في عداد المفقودين.وأوضحت المحطة أن الحادث قد يكون بسبب عطل في الفرامل حسب التحقيقات الأولية.