فلسطين: ارتفاع كبير في عدد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا) خلال أسبوع

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، التقرير الوبائي حول فيروس (كورونا) في فلسطين، من 17 حتى 24 تموز/ يوليو 2022.حيث سجّلت الضفة الغربية ست حالات وفاة، في حين سجّل قطاع غزة ثماني حالات وفاة.وتوزعت الإصابات الجديدة على النحو التالي: الضفة الغربية 2754، قطاع غزة 5933 ومدينة القدس 1370 إصابة.وعلى صعيد حالات التعافي الجديدة، أفادت الصحة، بأن الضفة الغربية سجلت 972 حالة، وقطاع غزة 264، ومدينة القدس 1630 حالة.وبلغ عدد الحالات التي تعالج في المستشفيات: 29، منها تسعة حالات في العناية المكثفة، وحالتين على أجهزة التنفس الاصطناعي، وعدد الفحوصات 21476 (باستثناء مدينة القدس).