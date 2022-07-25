دولي

ارتفاع كبير بعدد المستوطنين المتهربين من الخدمة في جيش الاحتلال

ارتفاع كبير بعدد المستوطنين المتهربين من الخدمة في جيش الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (إسرائيل اليوم) الإسرائيلية، أن العام الماضي، شهد ارتفاعاً كبيراً في عدد المستوطنين المتهربين من الخدمة في جيش الاحتلال.

وتُشير البيانات التي حصلت عليها الصحيفة، إلى أنه في عام 2020 تهرب ما يقرب من 2400-2500  من الشباب من الخدمة في الجيش، بينما ارتفع العدد  في عام 2021 إلى حوالي 3100 شاب.

وأضافت: لأن عام 2022 لم ينتهِ بعد، لا توجد بيانات حتى الآن فيما يتعلق بالعام الحالي، ولكن حتى في فوج تجنيد مارس الماضي كان هناك عدة عشرات من الشباب الذين لم يمتثلوا ويحضروا إلى قاعدة الاستيعاب والفرز يوم تجنيدهم.

وكان تقرير إسرائيلي، كشف في 21 من حزيران/يونيو الماضي، عن تسجيل ارتفاع في عدد حالات الانتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأفاد التقرير بتسجيل 11 حالة انتخار خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2022 الجاري.

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