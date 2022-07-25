شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية": نرفض ونستنكر فرض ضرائب على السلع الواردة للقطاع

"العربية الفلسطينية": نرفض ونستنكر فرض ضرائب على السلع الواردة للقطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عبرت الجبهة العربية الفلسطينية عن استنكارها الشديد لقرار لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، بفرض ضرائب جديدة على بعض السلع الواردة للقطاع بحجة حماية المنتج الوطني، مضيفة أن "هذه الضرائب تثقل على كاهل أبناء شعبنا البسطاء من رفع للأسعار".

وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها: "سياسة حماية المنتج الوطني تقوم على حماية المنتج للسلع والمستهلك المحلي من خلال تخفيض او الغاء الضرائب عن المواد الخام لتك السلع"، موضحة: "ليتمكن المستهلك المحلي من شرائها ودعم المنتج المحلي".

وأضافت: "نظرا لخصوصية ظروف قطاع غزة المصنف الأعلى فقرا حسب تقارير الأمم المتحدة، والأعلى بنسبة البطالة".

وأردفت: أن إدارة القطاع تخرج مجددا بفرض ضرائب تستنزف المواطنين وتضع المواطن البسيط بين فكي كماشة الفقر والحاجة لتك المنتجات، مشيرة إلى أن غزة على أعتاب بداية عام دراسي جديد يحمل أعباء وتكاليف اقتصادية مرهقة للمواطنين.

وتابعت الجبهة: "إننا ننظر بعين الخطورة لهذه السياسة التعسفية التي تنتهجها إدارة قطاع غزة من سياسة الضريبة المزدوجة في الضرائب، ووضع ضريبة أخرى على نفس السلعة، مما يؤدى إلى زيادة الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للفئات المهمشة "،مضيفة " في الوقت الذي يواجه شعبنا الاحتلال والحصار المفروض على قطاع غزة منذ 17 عاماً وتداعيات الانقسام الفلسطيني الأزمة الاقتصادية العالمية".

ودعت الجبهة العربية الفلسطينية مختلف القوى والأحزاب إلى ضرورة الوقوف إلى جانب شعبنا، وتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية من خلال إعادة النظر في السياسة الاقتصادية التي يتم التعامل بها في قطاع غزة لتعزيز صموده في ظل المؤامرات التي تواجه القضية الفلسطينية العادلة، مطالبة إدارة غزة بالعدول عن قراراتها التي تكرس الانقسام البغيض.

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: جريمة الاحتلال بحق الأسير المحرر عبيد جزء من حربه على الذاكرة الجماعية لشعبنا

"الخارجية": جريمة الاحتلال بحق الأسير المحرر عبيد جزء من حربه على الذاكرة الجماعية لشعبنا

بمبلغ 865 ألف دينار .. &#34;الاقتصاد&#34; تسجل 29 شركة يملكها شخص واحد

بمبلغ 865 ألف دينار .. "الاقتصاد" تسجل 29 شركة يملكها شخص واحد

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري الشهر الماضي

"الإحصاء": انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري الشهر الماضي

رئيس الوزراء يعلن موعد نتائج الثانوية العامة

رئيس الوزراء يعلن موعد نتائج الثانوية العامة

&#34;المرور&#34; بغزة: ثلاث إصابات في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة

"المرور" بغزة: ثلاث إصابات في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة

فلسطين: ارتفاع كبير في عدد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا) خلال أسبوع

فلسطين: ارتفاع كبير في عدد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا) خلال أسبوع

أسعار الخضروات واللحوم وكيلو الدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الإثنين

أسعار الخضروات واللحوم وكيلو الدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الإثنين

إعلام إسرائيلي: حوامة قادمة من غزة اخترقت أجواء مستوطنات الغلاف ليلاً

إعلام إسرائيلي: حوامة قادمة من غزة اخترقت أجواء مستوطنات الغلاف ليلاً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: جريمة الاحتلال بحق الأسير المحرر عبيد جزء من حربه على الذاكرة الجماعية لشعبنا

"الخارجية": جريمة الاحتلال بحق الأسير المحرر عبيد جزء من حربه على الذاكرة الجماعية لشعبنا

بمبلغ 865 ألف دينار .. &#34;الاقتصاد&#34; تسجل 29 شركة يملكها شخص واحد

بمبلغ 865 ألف دينار .. "الاقتصاد" تسجل 29 شركة يملكها شخص واحد

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري الشهر الماضي

"الإحصاء": انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري الشهر الماضي

أسعار الخضروات واللحوم وكيلو الدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الإثنين

أسعار الخضروات واللحوم وكيلو الدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الإثنين

إعلام إسرائيلي: حوامة قادمة من غزة اخترقت أجواء مستوطنات الغلاف ليلاً

إعلام إسرائيلي: حوامة قادمة من غزة اخترقت أجواء مستوطنات الغلاف ليلاً

المالكي يوقع اتفاقية تعاون مع الحكومة الألمانية

المالكي يوقع اتفاقية تعاون مع الحكومة الألمانية

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

إصابة أسير في اعتداء على الأسرى داخل سجن عوفر

إصابة أسير في اعتداء على الأسرى داخل سجن عوفر

منوعات

بالصور: لبنان ينتخب ملكة جمال جديدة للعام 2022..فمن تكون؟

بالصور: لبنان ينتخب ملكة جمال جديدة للعام 2022..فمن تكون؟

أول تعليق من حلا شيحة بعد انفصالها عن معز مسعود وتكشف حقيقة حجابها

أول تعليق من حلا شيحة بعد انفصالها عن معز مسعود وتكشف حقيقة حجابها

بعد تصريحاتها النارية ضد نجله..والد حسام حبيب يشن هجوماً قوياً على شيرين

بعد تصريحاتها النارية ضد نجله..والد حسام حبيب يشن هجوماً قوياً على شيرين

من هي لينا الفارس خطيبة اليوتيوبر يزن النوباني؟

من هي لينا الفارس خطيبة اليوتيوبر يزن النوباني؟

طبيب تجميل شهير يسرّب صور ميادة الحناوي قبل وبعد آخر عملية تجميل

طبيب تجميل شهير يسرّب صور ميادة الحناوي قبل وبعد آخر عملية تجميل

بصورة نادرة.. يسرا مع والدتها قبل أكثر من 65 عامًا

بصورة نادرة.. يسرا مع والدتها قبل أكثر من 65 عامًا

أسعار خيالية لتذاكر حفل هيفاء وهبي في مصر..تعرّف عليها

أسعار خيالية لتذاكر حفل هيفاء وهبي في مصر..تعرّف عليها

إلهام شاهين في صورة مثيرة للجدل!

إلهام شاهين في صورة مثيرة للجدل!

شاهد: زوجة مطرب المهرجانات حمو بيكا تلفت الأنظار

شاهد: زوجة مطرب المهرجانات حمو بيكا تلفت الأنظار

لأول مرة الموسيقار هاني شنودة يكشف سر رفضه العزف خلف أم كلثوم

لأول مرة الموسيقار هاني شنودة يكشف سر رفضه العزف خلف أم كلثوم

عربي

الجامعة العربية: لا توافق كامل على عودة عضوية سوريا

الجامعة العربية: لا توافق كامل على عودة عضوية سوريا

تونس تصوّت على مشروع دستور جديد

تونس تصوّت على مشروع دستور جديد

مطار القاهرة يشدد إجراءات التصدي لجدري القردة

مطار القاهرة يشدد إجراءات التصدي لجدري القردة

ملك الأردن: تنسيق وتعاون عربي مكثف في المرحلة المقبلة

ملك الأردن: تنسيق وتعاون عربي مكثف في المرحلة المقبلة