لوس أنجلوس: مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في حادثة إطلاق نار

رام الله - دنيا الوطنأفادت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، صباح اليوم، بأن شخصين لقيا حتفهما وأصيب خمسة آخرون بالرصاص في لوس انجلوس، إثر حادثة إطلاق نار في معرض غير رسمي للسيارات في بلدة سان بيدرو.وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء، بريان همفري، إن المسعفين نقلوا 7 أشخاص إلى مستشفيات المنطقة وأن اثنين منهم، وهما رجل وامرأة، توفيا متأثرين بجروحهما. وفق موقع (سكاي ينوز)وأضاف همفري أن ضحايا إطلاق النار، وهم أربعة رجال وثلاثة نساء، تتراوح أعمارهم بين 23 و54 عاما، ولكنه لم يستطع تقديم أي معلومات حول سبب المواجهة.وأشار همفري إلى أن معرض السيارات كان تجمعا غير رسمي وليس فعالية رسمية.ويُشار إلى أن معرض السيارات يعد جزءاً من ثقافة السيارات في جنوب كاليفورنيا، حيث غالبا ما يتجمع مالكو السيارات الكلاسيكية وآخرون في الأماكن العامة للتباهي بطرق قيادتهم للسيارات.