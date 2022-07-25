الجامعة العربية: لا توافق كامل على عودة عضوية سوريا

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي إنه لا يوجد موعد محدد تعود فيه عضوية سوريا إلى الجامعة.وأضاف خلال تصريحات إعلامية، أن هذا الأمر يحتاج إلى توفر توافق عربي، موضحا أن هذا التوافق لم يحدث بشكل كامل حتى الآن. وفق موقع (روسيا اليوم)وتابع: "الأمر ليس بعيدا لكنه ليس بالقريب كما يظنه البعض.. الأمر به الكثير من الكلمات والمواقف من قبل بعض الدول غير المنضمة لهذا التوافق، وكل طرف لديه وجهة نظر".وصرح بأن الأمر لم يُحسم وبالتالي لا يستطيع منح إطار زمني محدد لمثل هذا الأمر.وكانت الجامعة العربية قد أعلنت الأحد، عن أن القمة العربية القادمة ستكون في الأول والثاني من نوفمبر المقبل بالجزائر.ونقلت وكالات أنباء عن الجامعة قولها إن هناك تغييرات في مواقف بعض الدول الأعضاء بشأن عودة سوريا للجامعة ولكنها ليست كافية لتخلق توافقا.