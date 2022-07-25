استطلاع للرأي: معسكر اليمين ينقصه مقعد واحد لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة

رام الله - دنيا الوطنيستدل من استطلاع للرأي العام نشرته (القناة 11) الإسرائيلية، أنه لو أجريت انتخابات (كنيست) في إسرائيل، اليوم لحصل معسكر اليمين برئاسة رئيس المعارضة، بنيامين نتانياهو على 60 مقعدا.ووفق نتائج الاستطلاع، فإن (ليكود) حصل على 35 مقعداً، يليه (هناك مستقبل) مع 22، وقائمة (أزرق أبيض) و(أمل جديد)، 12 مقعداً.أما (الصهيونية المتدينة)، 10 مقاعد، و(شاس)، ثمانية مقاعد، و(يهادوت هاتورا)، سبعة مقاعد، حزب (العمل)، 6 مقاعد،و(القائمة المشتركة)، 6 مقاعد، و(ميريتس)، 5 مقاعد في حال ترأست الحزب النائبة السابقة زهافا غالؤون، وفي حال قاد (ميريتس) النائب فيه يائير غولان فسيحصل الحزب على أربعة (4) مقاعد فقط، في حين تزيد (القائمة المشتركة) من قوتها بمقعد واحد لتحصل على سبعة مقاعد، و(إسرائيل بيتنا)، خمسة مقاعد، و(القائمة العربية الموحدة)، أربعة مقاعد.ولم يتجاوز حزب (يامينا) برئاسة ايليت شاكيد، نسبة الحسم.