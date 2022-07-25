شؤون فلسطينية

المالكي يوقع اتفاقية تعاون مع الحكومة الألمانية

المالكي يوقع اتفاقية تعاون مع الحكومة الألمانية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي والممثل الألماني لدى دولة فلسطين، السفير أوليفر أوفتشا، اتفاقية تعاون مالي بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة جمهورية ألمانيا بقيمة 20 مليون يورو، علماً أنها واحدة من مجموعة اتفاقيات يتم التوقيع عليها بشكل سنوي بين الجانبين الألماني والفلسطيني.

ونيابة عن منظمة التحرير والحكومة الفلسطينية وجه الوزير المالكي الشكر للجمهورية الألمانية على دعمها المتواصل الذي تقدمه لمساعدة الشعب الفلسطيني، سواء من خلال مشاريع تنموية، أو المساهمة في بناء القدرات والبنية التحتية، مؤكداً على أن هذه المساعدات تعبر عن شمولية وعمق العلاقة الفلسطينية الألمانية.

من جانبه، عبر أوفتشا عن سعادة بلاده بالمساهمة ودعم الشعب الفلسطيني من خلال العديد من المشاريع في مختلف المجالات، مؤكداً على أن هذا التعاون يدل على مدى اهتمام والتزام الحكومة الألمانية تجاه فلسطين، والحرص على تقديم المساعدة في العديد من القطاعات.

كما تباحث الطرفان بشكل معمق في زيارة الرئيس محمود عباس إلى جمهورية ألمانيا الشهر المقبل، والتي تهدف لبحث سبل التعاون بين المانيا والاتحاد الأوروبي بهدف إحياء عملية سلام تستند إلى قرارات الشرعية الدولية.

ووجه أوفتشا دعوة للوزير المالكي لحضور مؤتمر ضد عقوبة الإعدام في برلين خلال شهر تشرين الثاني المقبل. وبدوره أكد الوزير المالكي على اهتمام دولة فلسطين بأن يكون لها دور فاعل في مؤتمرات دولية مماثلة تسعى لحماية حقوق الانسان، كما شدد على حرص دولة فلسطين بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية والعمل على تطبيق القانون الدولي والرفع من شأنه.

بدوره، أكد السفير أوفتشا دعم بلاده المستمر للوصول إلى حل سلمي عادل وشامل بإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والالتزام بالقانون الدولي. كما عبر عن رفضه لسياسة الاستيطان والخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين.

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة السفير د. امل جادو شكعة، ومدير إدارة أوروبا الغربية المستشار اول ايهاب الطري، ومسؤول ملف المانيا سكرتير ثاني رامي عريقات، وسكرتير ثالث دانية دسوقي من مكتب الوزير.

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