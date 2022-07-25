الطقس: أجواء شديدة الحرارة

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 32-22 32-22 33-22 بيت لحم 32-22 32-22 33-22 رام الله والبيرة 31-21 31-21 32-21 طولكرم 34-24 34-24 35-24 نابلس 33-22 33-22 34-22 قلقيلية 34-24 34-24 35-24 جنين 35-24 35-24 36-24 سلفيت 32-22 32-22 33-22 طوباس 36-25 36-25 37-25 روابي 33-22 33-22 34-22 الخليل 31-21 31-21 32-21 غزه 33-25 33-25 33-25 أريحا 40-28 40-28 41-28 خانيونس 33-25 33-25 33-25 الأغوار الشمالية 38-26 38-26 39-26 رفح 34-24 34-24 34-24

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الأربعاء، كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على البلاد ويكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الخميس، يزداد تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة التي تؤثر على البلاد ويكون الجو شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي