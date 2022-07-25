شؤون فلسطينية

إصابة أسير في اعتداء على الأسرى داخل سجن عوفر

إصابة أسير في اعتداء على الأسرى داخل سجن عوفر
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مكتب إعلام الأسرى، مساء الأحد، بإصابة أسير في سجن (عوفر) بجراح، خلال تعرض أسرى لاعتداء من إدارة سجون الاحتلال، فيما سادت حالة من التوتر في أقسام السجن. 

وقال المكتب في بيان: "إن عدد من الأسرى في سجن عوفر تم الاعتداء عليهم بالضرب، ما أدى لإصابة أحدهم بجراح".

وأوضح أن إدارة سجون الاحتلال قررت إفراغ قسم 12 في سجن (عوفر) لإجراء تفتيشات داخله ونقل الأسرى لمكان آخر.


أخبار ذات صلة

المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يدعو المقدسيين لمقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال

المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يدعو المقدسيين لمقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال

أبو الغيط يبحث مع لافروف تطورات القضية الفلسطينية

أبو الغيط يبحث مع لافروف تطورات القضية الفلسطينية

الاحتلال يطلق النار تجاه شاب جنوب نابلس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

الاحتلال يطلق النار تجاه شاب جنوب نابلس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

غزة: القوى الوطنية والإسلامية تثمّن إجراءات &#34;الاقتصاد&#34; في إدارة أزمة الأمن الغذائي بالقطاع

غزة: القوى الوطنية والإسلامية تثمّن إجراءات "الاقتصاد" في إدارة أزمة الأمن الغذائي بالقطاع

نقابة مستوردي المركبات بغزة تكشف الأسباب وراء ارتفاع أسعار المركبات بالقطاع

نقابة مستوردي المركبات بغزة تكشف الأسباب وراء ارتفاع أسعار المركبات بالقطاع

‎المالكي يودّع ممثل سويسرا لدى فلسطين

‎المالكي يودّع ممثل سويسرا لدى فلسطين

نقابة المحامين: تعليق العمل بكافة المحاكم طيلة يوم غدٍ الاثنين

نقابة المحامين: تعليق العمل بكافة المحاكم طيلة يوم غدٍ الاثنين

بدران يهاتف عائلتي شهيدي نابلس ويؤكد أنهما قدوة لجيل الشباب

بدران يهاتف عائلتي شهيدي نابلس ويؤكد أنهما قدوة لجيل الشباب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نقابة مستوردي المركبات بغزة تكشف الأسباب وراء ارتفاع أسعار المركبات بالقطاع

نقابة مستوردي المركبات بغزة تكشف الأسباب وراء ارتفاع أسعار المركبات بالقطاع

‎المالكي يودّع ممثل سويسرا لدى فلسطين

‎المالكي يودّع ممثل سويسرا لدى فلسطين

بدران يهاتف عائلتي شهيدي نابلس ويؤكد أنهما قدوة لجيل الشباب

بدران يهاتف عائلتي شهيدي نابلس ويؤكد أنهما قدوة لجيل الشباب

نقابة أساتذة وموظفي جامعة القدس تدين الاعتداءات التي تطال الأكاديميين في الجامعات الفلسطينية

نقابة أساتذة وموظفي جامعة القدس تدين الاعتداءات التي تطال الأكاديميين في الجامعات الفلسطينية

مركز &#34;شمس&#34; يُدين محاولة إغتيال الدكتور ناصر الدين الشاعر

مركز "شمس" يُدين محاولة إغتيال الدكتور ناصر الدين الشاعر

دعوات استيطانية لاقتحام الأقصى في ذكرى ما يسمى &#34;خراب الهيكل&#34;

دعوات استيطانية لاقتحام الأقصى في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"

&#34;المالكي&#34; يستعرض مع المبعوث الياباني لعملية السلام في الشرق الأوسط آخر التطورات السياسية بفلسطين

"المالكي" يستعرض مع المبعوث الياباني لعملية السلام في الشرق الأوسط آخر التطورات السياسية بفلسطين

النضال الشعبي تنعى شهيدي نابلس

النضال الشعبي تنعى شهيدي نابلس

منوعات

بعد تصريحاتها النارية ضد نجله..والد حسام حبيب يشن هجوماً قوياً على شيرين

بعد تصريحاتها النارية ضد نجله..والد حسام حبيب يشن هجوماً قوياً على شيرين

من هي لينا الفارس خطيبة اليوتيوبر يزن النوباني؟

من هي لينا الفارس خطيبة اليوتيوبر يزن النوباني؟

طبيب تجميل شهير يسرّب صور ميادة الحناوي قبل وبعد آخر عملية تجميل

طبيب تجميل شهير يسرّب صور ميادة الحناوي قبل وبعد آخر عملية تجميل

بصورة نادرة.. يسرا مع والدتها قبل أكثر من 65 عامًا

بصورة نادرة.. يسرا مع والدتها قبل أكثر من 65 عامًا

أسعار خيالية لتذاكر حفل هيفاء وهبي في مصر..تعرّف عليها

أسعار خيالية لتذاكر حفل هيفاء وهبي في مصر..تعرّف عليها

إلهام شاهين في صورة مثيرة للجدل!

إلهام شاهين في صورة مثيرة للجدل!

شاهد: زوجة مطرب المهرجانات حمو بيكا تلفت الأنظار

شاهد: زوجة مطرب المهرجانات حمو بيكا تلفت الأنظار

لأول مرة الموسيقار هاني شنودة يكشف سر رفضه العزف خلف أم كلثوم

لأول مرة الموسيقار هاني شنودة يكشف سر رفضه العزف خلف أم كلثوم

لماذا غاب عادل إمام عن حفل زفاف ابنة شقيقه؟

لماذا غاب عادل إمام عن حفل زفاف ابنة شقيقه؟

من جديد شيرين تثير الجدل بحملها في أحدث صورة لها

من جديد شيرين تثير الجدل بحملها في أحدث صورة لها

عربي

مطار القاهرة يشدد إجراءات التصدي لجدري القردة

مطار القاهرة يشدد إجراءات التصدي لجدري القردة

ملك الأردن: تنسيق وتعاون عربي مكثف في المرحلة المقبلة

ملك الأردن: تنسيق وتعاون عربي مكثف في المرحلة المقبلة

الاستحقاق الرئاسي في لبنان يعمق التباعد بين الأقطاب المسيحيين

الاستحقاق الرئاسي في لبنان يعمق التباعد بين الأقطاب المسيحيين

محمد بن زايد يجري مباحثات هاتفية مع أردوغان

محمد بن زايد يجري مباحثات هاتفية مع أردوغان