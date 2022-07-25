إصابة أسير في اعتداء على الأسرى داخل سجن عوفر

وقال المكتب في بيان: "إن عدد من الأسرى في سجن عوفر تم الاعتداء عليهم بالضرب، ما أدى لإصابة أحدهم بجراح".



وأوضح أن إدارة سجون الاحتلال قررت إفراغ قسم 12 في سجن (عوفر) لإجراء تفتيشات داخله ونقل الأسرى لمكان آخر.







رام الله - دنيا الوطنأفاد مكتب إعلام الأسرى، مساء الأحد، بإصابة أسير في سجن (عوفر) بجراح، خلال تعرض أسرى لاعتداء من إدارة سجون الاحتلال، فيما سادت حالة من التوتر في أقسام السجن.