شؤون فلسطينية

المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يدعو المقدسيين لمقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال

المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يدعو المقدسيين لمقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، المواطنين المقدسيين إلى مقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال المقررة بعد بضعة أشهر.

وأكدت الأمانة العامة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأحد، أن التعاطي مع أية قوائم بدأت جهات تتعاون مع بلدية الاحتلال في إعدادها، يعتبر خرقا للموقف المبدئي الفلسطيني التاريخي الثابت المقاطع لهذه الانتخابات؛ كتعبير مكثف عن عدم الاعتراف بشرعية وجود الاحتلال في القدس.

وقالت: "في ضوء صدور أصوات منتفعة بالدعوة لمشاركة المقدسيين في انتخابات البلدية لضمان تقديم خدماتها، فإنه بات لزاما علينا التحذير الجدي من الانجرار خلف هذه الدعوات التي تشرع التهويد والاستيطان في القدس، وتعطي المبررات المسبقة للحصار المفروض على المقدسيين، كما تشرعن عمليات السطو على التراث والتاريخ العربي والإسلامي في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وما الاقتحامات والاعتداءات على كنيسة القيامة والمسجد الأقصى إلا خير دليل على ذلك".

وأضافت: "البلدية التي تدعو تلك الأصوات للمشاركة في انتخاباتها هي ذات المؤسسة التي ترصد مليارات الشواقل لإقامة المستوطنات الجديدة وتوسيع القائم منها، وهي أيضا التي تغير معالم أسوار القدس العتيقة وباب العامود وتدعم الجمعيات الاستيطانية في السيطرة على الأملاك والعقارات الفلسطينية ومنها الوقفية والدينية، وهي أيضا التي تحرف المناهج الفلسطينية وتقمع وتحارب من يدرسها لأبنائنا الطلبة الذين نراهن عليهم في بناء مستقبل يزهو بالاستقرار والأمن والسلام".

وأكدت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، "أن المجتمع المقدسي الذي يشكل كتلة تاريخية في مواجهة العدوان الإسرائيلي الشامل عليه، مطالب بالتمترس خلف موقف مبدئي لا يساوم عليه مهما كلف ذلك من ثمن وهو مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة في اختيار من يمعن أكثر في محو الهوية العربية الفلسطينية للقدس".

وتابع: "الإنسان وقفة عز وقضية ومبدأ، وأي تنازل عن الثابت المكين يعتبر تفريطا مجانيا بالقدس العاصمة التي سالت على أعتابها الدماء الطاهرة في سبيل الحرية والاستقلال، لذلك يتحتم على كل مقدسي حر شريف أن يقول بملء فيه أن لا سلطة للاحتلال عليه، وأن القدس كما قالها الرئيس محمود عباس في كل المناسبات القدس ليست للبيع أو المساومة أو التفريط".

أخبار ذات صلة

إصابة أسير في اعتداء على الأسرى داخل سجن عوفر

إصابة أسير في اعتداء على الأسرى داخل سجن عوفر

أبو الغيط يبحث مع لافروف تطورات القضية الفلسطينية

أبو الغيط يبحث مع لافروف تطورات القضية الفلسطينية

الاحتلال يطلق النار تجاه شاب جنوب نابلس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

الاحتلال يطلق النار تجاه شاب جنوب نابلس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

غزة: القوى الوطنية والإسلامية تثمّن إجراءات &#34;الاقتصاد&#34; في إدارة أزمة الأمن الغذائي بالقطاع

غزة: القوى الوطنية والإسلامية تثمّن إجراءات "الاقتصاد" في إدارة أزمة الأمن الغذائي بالقطاع

نقابة مستوردي المركبات بغزة تكشف الأسباب وراء ارتفاع أسعار المركبات بالقطاع

نقابة مستوردي المركبات بغزة تكشف الأسباب وراء ارتفاع أسعار المركبات بالقطاع

‎المالكي يودّع ممثل سويسرا لدى فلسطين

‎المالكي يودّع ممثل سويسرا لدى فلسطين

نقابة المحامين: تعليق العمل بكافة المحاكم طيلة يوم غدٍ الاثنين

نقابة المحامين: تعليق العمل بكافة المحاكم طيلة يوم غدٍ الاثنين

بدران يهاتف عائلتي شهيدي نابلس ويؤكد أنهما قدوة لجيل الشباب

بدران يهاتف عائلتي شهيدي نابلس ويؤكد أنهما قدوة لجيل الشباب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نقابة مستوردي المركبات بغزة تكشف الأسباب وراء ارتفاع أسعار المركبات بالقطاع

نقابة مستوردي المركبات بغزة تكشف الأسباب وراء ارتفاع أسعار المركبات بالقطاع

‎المالكي يودّع ممثل سويسرا لدى فلسطين

‎المالكي يودّع ممثل سويسرا لدى فلسطين

بدران يهاتف عائلتي شهيدي نابلس ويؤكد أنهما قدوة لجيل الشباب

بدران يهاتف عائلتي شهيدي نابلس ويؤكد أنهما قدوة لجيل الشباب

نقابة أساتذة وموظفي جامعة القدس تدين الاعتداءات التي تطال الأكاديميين في الجامعات الفلسطينية

نقابة أساتذة وموظفي جامعة القدس تدين الاعتداءات التي تطال الأكاديميين في الجامعات الفلسطينية

مركز &#34;شمس&#34; يُدين محاولة إغتيال الدكتور ناصر الدين الشاعر

مركز "شمس" يُدين محاولة إغتيال الدكتور ناصر الدين الشاعر

دعوات استيطانية لاقتحام الأقصى في ذكرى ما يسمى &#34;خراب الهيكل&#34;

دعوات استيطانية لاقتحام الأقصى في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"

&#34;المالكي&#34; يستعرض مع المبعوث الياباني لعملية السلام في الشرق الأوسط آخر التطورات السياسية بفلسطين

"المالكي" يستعرض مع المبعوث الياباني لعملية السلام في الشرق الأوسط آخر التطورات السياسية بفلسطين

النضال الشعبي تنعى شهيدي نابلس

النضال الشعبي تنعى شهيدي نابلس

منوعات

بعد تصريحاتها النارية ضد نجله..والد حسام حبيب يشن هجوماً قوياً على شيرين

بعد تصريحاتها النارية ضد نجله..والد حسام حبيب يشن هجوماً قوياً على شيرين

من هي لينا الفارس خطيبة اليوتيوبر يزن النوباني؟

من هي لينا الفارس خطيبة اليوتيوبر يزن النوباني؟

طبيب تجميل شهير يسرّب صور ميادة الحناوي قبل وبعد آخر عملية تجميل

طبيب تجميل شهير يسرّب صور ميادة الحناوي قبل وبعد آخر عملية تجميل

بصورة نادرة.. يسرا مع والدتها قبل أكثر من 65 عامًا

بصورة نادرة.. يسرا مع والدتها قبل أكثر من 65 عامًا

أسعار خيالية لتذاكر حفل هيفاء وهبي في مصر..تعرّف عليها

أسعار خيالية لتذاكر حفل هيفاء وهبي في مصر..تعرّف عليها

إلهام شاهين في صورة مثيرة للجدل!

إلهام شاهين في صورة مثيرة للجدل!

شاهد: زوجة مطرب المهرجانات حمو بيكا تلفت الأنظار

شاهد: زوجة مطرب المهرجانات حمو بيكا تلفت الأنظار

لأول مرة الموسيقار هاني شنودة يكشف سر رفضه العزف خلف أم كلثوم

لأول مرة الموسيقار هاني شنودة يكشف سر رفضه العزف خلف أم كلثوم

لماذا غاب عادل إمام عن حفل زفاف ابنة شقيقه؟

لماذا غاب عادل إمام عن حفل زفاف ابنة شقيقه؟

من جديد شيرين تثير الجدل بحملها في أحدث صورة لها

من جديد شيرين تثير الجدل بحملها في أحدث صورة لها

عربي

مطار القاهرة يشدد إجراءات التصدي لجدري القردة

مطار القاهرة يشدد إجراءات التصدي لجدري القردة

ملك الأردن: تنسيق وتعاون عربي مكثف في المرحلة المقبلة

ملك الأردن: تنسيق وتعاون عربي مكثف في المرحلة المقبلة

الاستحقاق الرئاسي في لبنان يعمق التباعد بين الأقطاب المسيحيين

الاستحقاق الرئاسي في لبنان يعمق التباعد بين الأقطاب المسيحيين

محمد بن زايد يجري مباحثات هاتفية مع أردوغان

محمد بن زايد يجري مباحثات هاتفية مع أردوغان