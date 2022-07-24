أبو الغيط يبحث مع لافروف تطورات القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنبحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف تطورات القضية الفلسطينية.جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع أبو الغيط ولافروف، اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في العاصمة المصرية القاهرة.وقال المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي، في تصريح صحفي، إن أبو الغيط نقل لوزير الخارجية الروسي قلقه العميق من الانسداد الذي وصلت إليه الأمور، في ظل إصرار إسرائيل على استدامة الوضع الراهن الذي تتواصل فيه معاناة الفلسطينيين، في غياب أي أفق لحل الصراع.وأضاف أن أبو الغيط حذر، خلال اللقاء، من أن مؤشرات التوتر أصبحت واضحة وتوحي بأن الوضع قد ينفجر في أية لحظة، خاصة في ظل الضبابية التي ستطبع الموقف الداخلي الإسرائيلي خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يستدعي ضرورة تكثيف الجهود لاستعادة فرص مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية.